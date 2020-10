Otrokovičtí florbalisté dojeli na karanténu, bez diváků hrát nechtějí

„Věříme, že jich přijde co nejvíce. Rádi hrajeme doma. Věříme v naše skvělé fanoušky, že nás podpoří,“ pronesl trenér Panterů Michal Kvapil.

Pokud by mohl rozhodnout on a jeho tým, sezonu by přerušili a restartovali v lepších časech. A klidně třeba až na jaře.

„Pokud nebudou diváci v hale, tak to nebude bavit ani hráče. Bez diváků je to úplně jiný sport,“ má jasno Kvapil.

Česká florbalová unie mezitím prostřednictvím svých webových stránek potvrdila, že jí řízené soutěže budou pokračovat i před prázdnými tribunami. Že by se mohli diváci do hlediště vrátit za dva týdny, jak nastínil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula, nikdo soudný nevěří.

„Jsou obavy, že sporty zavřou úplně, takže je snaha nahonit co nejvíce utkání i bez diváků. I za cenu, že kluby vykrvácí. Jeden duel bez lidí nás stojí dvacet až třicet tisíc korun. S nimi jsme na krásné nule,“ spočítal ironicky předseda klubu Karel Ťopek.

„Nepohybujeme se v takových sférách jako hokej nebo fotbal, ale když je to desetkrát za sezonu, tak je to v našem rozpočtu velký zásah.“

Už teď je řada mužstev v zápasovém skluzu. Zatímco nejpilnější týmy odehrály pět kol, Otrokovice jen dvě. A oba duely prohrály. I kvůli karanténě, která je zmrazila na týden a půl.

„Určitě to mělo vliv. V prvním zápase bylo strašně vidět, že jsme předtím byli s balonkem jen dva tréninky. Klukům to chybělo, i nasazení, psychice to vůbec nepřidalo,“ komentoval Kvapil domácí porážku 3:6 od Pardubic, na níž za dva dny navázala prohra 4:8 v hale Bohemians Praha.

„Tam už to bylo lepší. Opět jsme měli spoustu střel, spoustu šancí, ale sráží nás produktivita,“ poznamenal Kvapil. A také vyloučení. Ve dvou kolech seděli Panteři za katrem desetkrát, třikrát je soupeř potrestal gólem.

„Některé fauly určitě ano, o jiných se dá diskutovat, ale je jich hodně. Jenže také my jsme měli docela dost přesilovek. Trápí nás, musíme se na ně zaměřit,“ ví Kvapil.

Sobotní duel je pro jeho výběr dvojnásob důležitý. Narazí na sebe dva týmy, které ještě nebodovaly. Po odchodu řady opor bude pro Otrokovice úspěchem už samotný postup do vyřazovací části.

„Jestli se nějaké play off odehraje, bude těžké se do něho dostat. Letošní sezona je divná. Nikdo neví, jestli se odehraje celá, nebo půlka. Nebude férová,“ je přesvědčený Kvapil.

Ale dokud to půjde, Panteři hrát musí.