Mladá Boleslav rozdrtila v superlize florbalisty Ostravy

Shodně třetí výhru v pátém duelu si připsali Bohemians, kteří vyhráli v Pardubicích 11:6, a Black Angels. Ti zvítězili nad Hattrickem Brno 5:2.

Dosud jediný duel sehrál nejlepší tým základní části nedohrané minulé sezony superligy kvůli pandemii koronaviru minulý týden v sobotu proti Vítkovicím a podlehl šampionovi z roku 2019 doma 5:8.

„Byl to pro nás určitě lehčí zápas než s Vítkovicemi. Já jsem od Ostravy čekal lepší hru do obrany. Celkem zadarmo jsme se tam dostávali. My nejsme ještě v optimální formě, potřebujeme hrát zápasy a bude se to zlepšovat,“ řekl Bína.

K vítězství Bohemians v Pardubicích přispěl čtyřmi body za tři góly a jednu přihrávku Ivan Tomčo. K výhře Black Angels nad Hattrickem pomohl dvěma brankami Jakub Boček.

Superliga florbalistů - 6. kolo Sokoli Pardubice - FBŠ Bohemians 6:11 (2:5, 3:3, 1:3)

Branky: 3. a 24. Savický, 16. a 38. Prix, 22. Lehký, 53. Klein - 15., 20. a 38. Tomčo, 4. F. Forman, 8. Pěnička, 12. M. Forman, 25. Vojtíšek, 26. vlastní Oubrecht, 44. Šárka, 46. Ďopan, 51. Malič. Black Angels - Hattrick Brno 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 32. a 47. J. Boček, 13. T. Hanák, 51. R. Hanák, 60. Hněvkovský - 27. Ondráček, 28. vlastní Král. Mladá Boleslav - FBC Ostrava 12:4 (5:1, 1:2, 6:1)

Branky: 17., 18. a 32. J. Bína, 11. a 54. D. Šebek, 18. a 56. Tomáš Chroust, 45. a 57. Tokoš, 12. Zakonov, 55. Natov, 59. Tomašík - 15. Lipový, 23. Burýšek, 30. Klimscha, 60. Pešat.