Vítkovice vyhrály v Mladé Boleslavi a dál vládnou superlize

Duel Liberce s pražskými Black Angels byl odložen kvůli koronavirové nákaze v týmu Severočechů. Ti nebudou hrát ani v pondělí v Mladé Boleslavi.

Vítězství Vítkovic zařídil hattrickem Rostislav Gattnar. „Byl to dlouho vyrovnaný zápas a jsme rádi za výhru. Jsme s úvodem sezony maximálně spokojení, i když podle trenéra (Pavla Bruse) by to mohlo být i lepší, tak snad se to co nejdříve projeví,“ řekl Gattnar po utkání. Mladá Boleslav, která v minulé sezoně ovládla základní část, dnešním duelem vstoupila do ročníku.

O vítězství FBC Ostrava na hřišti Chodova se postaral pěti body za dvě branky a tři asistence Michal Sládek. Hosté už v 11. minutě vedli 5:0. „Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a chodit do rychlých brejků. V první třetině nám to vycházelo skvěle,“ prohlásil trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.

Livesport superliga florbalistů 4. kolo Chodov - FBC Ostrava 5:9 (2:5, 1:0, 2:4)

Branky: 13. M. Vávra, 19. Mikeš, 27. Majer, 56. Sýkora, 59. Eremiáš - 46. z tr. střílení a 47. Malajka, 8. a 59. Sládek, 3. Pešat, 5. Kittel, 9. Jakubec, 11. Lipový, 56. Klimscha.

Sparta Praha - FBC Česká Lípa 8:7 (4:2, 0:4, 4:1)

Branky: 14. a 55. L. Ujhelyi, 5. Koščo, 7. Čermák, 18. Juha, 41. M. Krbec, 46. Kozák, 50. Kolstrunk - 8., 39. a 57. Krajcigr, 3. Dzierža, 22. Karel, 33. Kopič, 34. Ekl. Panthers Otrokovice - Sokoli Pardubice 3:6 (1:3, 0:1, 2:2)

Branky: 15. Nehila, 49. Hronek, 53. Hrabal - 3., 8. a 56. Černý, 28. a 52. Šmíd, 15. Oubrecht. Tatran Střešovice - FBŠ Bohemians 8:4 (2:1, 4:1, 2:2)

Branky: 16. a 36. Brautferger, 16. a 55. Šindelář, 31. Jan Kolísko, 33. O. Němeček, 39. Tlapák z tr. střílení, 58. Havlas - 16. Vojtíšek, 27. Malič, 53. Buršík, 57. Pěnička. Mladá Boleslav - 1. SC Vítkovice 5:8 (2:3, 1:2, 2:3)

Branky: 1. J. Bína, 10. Suchánek, 37. Komárek, 55. Tokoš, 60. Curney - 6., 13. a 50. Gattnar, 8. Hájek, 33. Sidunov, 33. Jan Šebesta, 45. Delong, 56. Hubálek. TJ Sokol Královské Vinohrady - Hattrick Brno 5:7 (2:3, 3:2, 0:2)

Branky: 17., 36. a 40. Hartman, 10. Strachota, 35. Gregor - 2. Slezák, 11. Coufal, 19. Hemerka, 26. Brom, 39. Martin Nagy, 45. Fuchs, 59. Ondráček.