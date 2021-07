Poprvé mimo Prahu nasměroval florbalistu Pěničku také Rocky

Už je to pár let zpátky, co Matěj Pěnička v jednom z rozhovorů citoval své motto: „Teď si projdeš peklem horším než ten nejhorší sen. Ale na konci budeš stát nejvýš.“

Inspiroval ho právě Rocky, známý několikadílný sportovní příběh, který začal vznikat v Americe už v sedmdesátých letech minulého století. Stal se kultovní záležitostí a inspiruje dodnes. „Ten citát mám v hlavě pořád,“ přikyvuje drobný florbalový střelec, který, ač menší vzrůstem, soupeřovy obrany dokáže pořádně zaměstnat.

Třicet gólů za sezonu

Jen považte: jeho gólový účet z první kompletní sezony mezi dospělými vyšplhal na číslo 30 v základní části, další tři branky dal Pěnička v barvách Bohemians během play off. Jen osm hráčů úspěšně pálilo v dlouhodobé části Livesport Superligy častěji, ve svém ročníku 2002 našel jediného přemožitele.

„Sezona byla jako na houpačce,“ překvapí trochu svým pohledem, ale pak podrobně vysvětluje: „Chvíli to bylo lepší, chvíli horší. Začátek se mi povedl, ale pak jsem se potýkal s problémy se sebevědomím. Na podzim při přerušení jsem vyrazil do Švédska, tam jsem načerpal spoustu poznatků a přemýšlel jsem nad tím, jak ten sport chci dělat.“

Pěnička krátkodobě přestoupil do FBC Lerum, druholigového klubu východně kousek od Göteborgu, a jak sám říká, připadal si tam jako v pohádce. „Přišlo mi úžasné, s jakou láskou tam florbal dělají. I hráči s menším vytížením jsou vždycky natěšení na tréninky – stoprocentně makají, vždy chtějí odevzdat maximum. A to je přesně mentalita, kterou uznávám. To je podle mě ta správná cesta. Myslím, že Boleslav se k tomu hodně přibližuje, i proto to byla moje volba.“

Čímž se dostáváme k jeho florbalové cestě. Ta započala v menším klubu Vosy Praha, kde shodou okolností kdysi začínali i dlouholetí boleslavští bráchové Tomáš a Tadeáš Chroustovi. „Oni byli první florbalisté, které jsem jako kluk zaregistroval, protože se tam o nich mluvilo. Já začínal a oni už hráli ligu,“ vypráví Pěnička.

Později působil na Chodově a ve zmíněných Bohemians, teď míří v Česku poprvé mimo Prahu. „Variant, kde hrát, jsem měl víc, ale Bolka mě přesvědčila. Poznal jsem, jak chce florbal dělat, a shoduje se to přesně s tím, jak tomu já věřím. Moc se mi líbí profesionalita celého klubu a mentální nastavení lidí ve vedení,“ vysvětluje své rozhodnutí. „Očekávám super tréninkové možnosti v maximálním tempu se skvělými hráči, profesionální přístup a podporu ve sportovním i mimosportovním životě hráče.“

Z dálnice a dvakrát doleva

Studovat bude na Newton University, vybral si obor psychologie pro manažery. Do Bolky bude dojíždět z Letňan a s úsměvem líčí: „Je to pořád rovně, pak sjedu z dálnice, dvakrát odbočím doprava a jsem v hale.“

V novém klubu by měl působit též jako trenér mládeže, s čímž už má zkušenosti. „Celkově se těším. Chci dobře skloubit florbal a studium, ve volných chvílích můžu být v Boleslavi, zajít do bazénu, na regeneraci, poznat město.“

Už jako Boleslaváka ho čeká první vrchol v srpnu při domácím juniorském mistrovství světa, na němž Češi budou obhajovat zlato z kanadského Halifaxu 2019.

„Považuju to za vrchol mládežnické kariéry pro kohokoliv, kdo se na turnaj dostane. Osobně to vnímám tak, že je trochu škoda, že se šampionát odložil, ale i tak to bude takové ukončení mládežnické kariéry a vyvrcholení všech životních změn včetně té florbalové. Pak už budu hrát jen za dospělé,“ spočítal si Matěj Pěnička.

Číslo 41 určitě nepřehlédnete. Šikovný pravák se hlásí do akce.