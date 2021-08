Florbaloví junioři obhajují světové zlato. Pozor na Lotyše, varuje Kadlec

O tom, jak výrazný odrazový můstek dospívající florbalisty čeká, ví své Petr Kadlec, bývalý vynikající hráč Bulldogs Brno. Před osmnácti lety byl u toho, kdy čeští junioři vybojovali vůbec první medaili českých národních týmů. V Praze se v roce 2003 slavil bronz.

Kadlec následně nato vyrostl v jednoho z nejvytrvalejších protagonistů brněnského florbalu a stal se i akademickým mistrem světa.

„Dnešní šampionát hráčům může pomoci se startem kariéry, jezdí tam skauti velkých klubů ze Švýcarska nebo Švédska. Hráči už to tak vnímají, což za nás rozhodně nebylo,“ loví v paměti zasunuté vzpomínky. „V naší době to spíš byla možnost větší konfrontace se světem, s těmi nejlepšími. Za nás nebylo běžné jezdit na turnaje do Švédska, občas nějaké týmy přijely spíš k nám. Konfrontace na juniorské úrovni nebyla taková, jaká je dnes,“ upřesňuje Kadlec.

Momentka z finálového klání MS juniorů mezi Českem (červená) a Švédskem.

Přestože jeho následovníci by měli mít cestu nejméně do semifinále umetenou a očekává se od nich boj o medaili, Kadlec je varuje před podceněním soupeřů.

Program Čechů na brněnském MSJ Juniorský národní tým zahájí turnaj ve středu 25. srpna od 18.30 proti nejsilnějšímu soupeři ve skupině – Finsku. Ve čtvrtek ve stejném čase domácí vyzvou Slováky a skupinovou část zakončí v pátek od 15.15 s Lotyši. Pokud Češi postoupí do semifinále, odehrají jej v sobotu od 14.30. O bronzu se rozhodne v neděli od 13 hodin a finálový zápas je na programu od 16 hodin. Vstupenky lze zakoupit na webu šampionátu.

„V juniorkách by byl obrovský šok, kdyby o medaile nehrála velká čtyřka, tedy Švédsko, Finsko, Švýcarsko a náš tým. V mužích se mi ale moc líbí Lotyši, protože mladí dokázali doplnit jejich kádr a sám jsem viděl v Bulldogs jednoho z lotyšských hráčů, který vypadal výborně,“ upozorňuje bývalý útočník.

Formu mladí reprezentanti ladili na letním turnaji Ško-Energo Cup, kde zdolali širší tým úřadujícího mistra z Mladé Boleslavi 5:4, pražské Spartě podlehli až po nájezdech 6:7 a jen těsně nestačili na švýcarského mistra z Könizu 5:6. Poslední soustředění a závěrečný teambuilding hráči absolvují v Kutné Hoře.

„Tým se musí sehrát po všech stránkách. Za nás bylo také zdravé hecování a rivalita mezi regiony, protože my měli tehdy dvě takové velké skupiny, což byli Vítkovičtí a Pražáci. Podobně to asi funguje dodnes. Na tréninku je pak jasně dané, kdo hraje fotbálek s kým, a že je to pořádná řežba,“ směje se Kadlec. „V zápase to ale pak společně fungovalo vždy skvěle,“ odmítá, že by krajové pošťuchování bylo na škodu.

V současném týmu je poměr hráčů z pražských klubů k celému zbytku republiky 14:6, a tak se na fotbálek musí Berkovi svěřenci stejně rozdělit spravedlivě, bez ohledu na klubovou působnost.

Juniorům na cestě do Brna přeje Kadlec hlavně pevné nervy. „Nesmíme jít do zápasu poražení. Semifinále a finále ovlivní styl, jakým se soupeři chtějí prezentovat, což se potvrdilo i na minulém šampionátu, který jsme dokázali vyhrát. Obránce Petr Koláčný, se kterým se znám z Bulldogs, mi říkal, že jejich trenéři měli perfektně připravenou hru na tvrdé napadání Švédů, čímž jim jejich plán narušili a soupeři si najednou neuměli poradit s obranou našich. Bude tedy hrát roli příprava a schopnost odpovědět na styl soupeře,“ tuší útočník.