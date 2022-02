Liberečtí florbalisté jdou do boje s favoritem. Vyzrají na Boleslav?

Ve čtvrtfinálové sérii na čtyři vítězné zápasy je však čeká nejtěžší možný soupeř a jednoznačný favorit – Mladá Boleslav. Dlouhodobě elitní český klub, úřadující mistr a vítěz základní části si Liberecké do play off dle očekávání vybral (v českých florbalových soutěžích mají nejlepší týmy po základní části právo výběru soupeře pro boje v play off).

„Očekávali jsme tuto volbu ze dvou důvodů. Prvním je vzdálenost, jsme k sobě v podstatě nejblíže, a druhým důvodem je, že jsem na našem druhém zápase s Ostravou viděl trenéry Boleslavi, takže jsem předpokládal, že to je i proto, že se přijeli podívat na soupeře,“ uvedl na www.cfbu.cz trenér Liberce Petr Salát.

„Čekáme od Boleslavi útočnou hru, bude chtít kombinovat, hrát rychle směrem na branku a nepouštět nás moc do hry. Bude to těžká série, ale začíná se za stavu 0:0. Zkusíme se co nejlépe připravit a uvidíme, jak se nám bude dařit.“

„S Libercem jsme nikdy sérii nehráli, díky vzdálenosti mezi oběma městy může být divácky atraktivní a těšíme se na ni,“ řekl Petr Novotný, kouč Boleslavi. „K volbě Liberce se přikláněli i naši hráči, takže z tohoto pohledu nebylo co řešit. Zároveň si uvědomujeme, že takto ofenzivně silný tým Liberec dlouho neměl a s Ostravou si v předkole poradil velmi dobře.“

První dvě utkání čtvrtfinále se odehrají v Mladé Boleslavi dnes (19.00, vysílá ČT sport) a v neděli (17.00), další dva duely jsou na programu v Liberci v hale Dukly o následujícím víkendu 5. a 6. března.