Kouč Procházka bude v přípravě ve Švýcarsku debutovat na lavičce florbalistek

Na debut v reprezentaci se může těšit také pět hráček - brankářka Veronika Tomšová z FBC Ostrava, obránkyně Natálie Balková s Vendulou Štolbovou z Chodova a Šárka Staňková z Vítkovic a útočnice Lucie Želízková z Tatranu Střešovice.

Po sérii přípravných kempů si Procházkovy svěřenkyně vyzkoušejí nové herní principy v zápasech. „Měnili jsme některé systémové věci a prověrka v zápasovém módu je přesně to, co nyní potřebujeme. Byť jsou to přípravné zápasy, tak chceme i výsledky. Je totiž potřeba si vybudovat nějaký respekt,“ uvedl Procházka.

„Zároveň se budeme snažit tvořit nějaké funkční vazby. Byť je ještě směrem k mistrovství světa dost času, tak těch akcí není zase tolik, čili je potřeba hledat varianty jednotlivých složení. Vycházeli jsme z toho, co jsme viděli a trénovali na kempech, a tomu také odpovídá nominace. Samozřejmě, nemohli jsme využít holky, které jsou na mistrovství světa juniorek,“ poukázal Procházka na probíhající šampionát hráček do 19 let v Polsku.

Z tradičních opor vypadla těsně před akcí útočnice Denisa Ratajová, nová posila švýcarského Zugu ze švédského Pixba Wallenstam. Nahradila ji debutantka Želízková.

Na historicky druhé místo v počtu startů za českou reprezentaci se může posunout kapitánka Eliška Krupnová, která už je rekordmankou se 139 body a s 88 góly i 51 asistencemi. Zápasů má na kontě 120, o jeden méně než Denisa Billá, prvenství patří se 135 starty Haně Koníčkové.