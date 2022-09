Florbaloví Sokoli z Pardubic na prahu sezony: Předkolo je minimum

„S klukama jsme si nastavili, že naším cílem je být nejhůře na desáté příčce, a postoupit tak do předkola play off. To je umístění, na které se orientujeme jako na minimum a bude to pro nás znamenat splnění mise. Jdeme do toho s tím, že víme, že je to v našich silách, ale zároveň s velkou pokorou,“ uvedl trenér Ladislav Štancl. Ten se k „áčku“ Sokolů vrátil po dvou letech v návaznosti na (dopředu avizovanou) rezignaci Milana Koubka, jenž s mužstvem v dubnu uspěl v náročné baráži.

„Tým je teď určitě zkušenější a já osobně doufám, že i sebevědomější a odvážnější. Bohužel ale nevstupujeme do sezony v kompletním složení, protože Vojta Rusín se stále dostává z těžké operace kolena a na srpnovém Czech Open se bohužel zranil i Honza Savický, což je pro nás citelná ztráta. Nějaký čas budeme postrádat také třetího gólmana Karla Aubuse, ale věřím, že ostatní je dokážou nahradit a chopí se své šance,“ přál si Štancl.

Podle kouče florbalisty čeká hned zkraje ročníku série tuhých bitev. Hned po Varech vyzvou v sobotu 17. září od 14 hodin mimořádně v pardubické enteria areně pražskou Spartu, která loni dokráčela až do semifinále.

„Začátek pro nás bude opravdu extrémně těžký a důležitý. Už první zápas ve Varech je tím, který potřebujeme nutně zvládnout, abychom udělali úvodní malý krůček na naší společné cestě. Pro Vary to bude premiérový superligový zápas, bude pravděpodobně plná hala, takže to opravdu nebude nic jednoduchého,“ uvědomoval si Štancl.

Sázet bude chtít na jednotnou partu, do níž se začlenili i navrátilec z pražských Bohemians Marek Ďopan, Marek Viterna z FBK Jeseník a junioři Matouš Sákra s Matyášem Míkem.

„Jsem hodně spokojený s tím, jak tým funguje jako celek, jakou roli převzali starší hráči a jakým způsobem je v týmu nastavena komunikace. Na tom budeme určitě stavět,“ poznamenal trenér Štancl.