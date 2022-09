Náročné dvojkolo. Sokoli budou v aréně čelit i top kanonýru ligové historie

Se Spartou se navíc v sobotu od 14 hodin střetnou nikoli na Dašické, ale v enteria areně (koná se zde mládežnický turnaj Junior Sokol Cup), což blížící se bitvě dodává říz. V hale liberecké Dukly se pak Východočeši předvedou v neděli od 15 hodin.

„Duel se Spartou je první z řady těch nejtěžších zápasů, které nás čekají v následujícím měsíci a do kterých jdeme rozhodně v pozici outsiderů. To ale neznamená, že jsme předem poražení, naopak,“ podotkl trenér Sokolů Ladislav Štancl. „Už proti Spartě, kdy budeme hrát v aréně před početnou kulisou, chceme podat maximální výkon, pokusit se odčinit smolnou porážku z Varů a získat jakékoliv body,“ pokračoval.

Sparta na rozdíl od Pardubic před týdnem v prvním kole nezaváhala, shodou okolností doma „přejela“ 9:1 právě Liberec. Zasloužili se o to zejména dva borci. Mikuláš Krbec, autor pěti finálních nahrávek, a Jiří Curney, nová posila sparťanů, jenž se blýskl čtyřmi góly. Curney je nejlepším kanonýrem historie české nejvyšší soutěže, což by mělo být pro diváky dostatečným lákadlem k tomu, aby se v sobotu do arény vypravili.

„Věřím, že nás příznivci a děti na tribunách vybičují k takovému výkonu, který nám umožní o body skutečně bojovat,“ přál si kouč Pardubic Štancl.