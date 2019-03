Florbalisté Boleslavi jsou krok od semifinále. Uspěl i Tatran s Ostravou

Superliga florbalistů Čtvrtfinále play off - 3. zápasy: FbŠ Bohemians - Sparta Praha 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)

Branky: 23. a 40. P. Kieler, 3. Buršík, 17. Cabejšek, 54. Juha - 10. Košir, 18. Pruner, 18. Svatoš, 60. Marvánek. Stav série: 1:2. Panthers Otrokovice - Mladá Boleslav 5:7 (2:4, 1:1, 2:2)

Branky: 48. z tr. střílení a 59. Kostka, 18. Kvapil, 18. Zapletal, 21. Pešat - 13. Natov , 14. Tadeáš Chroust, 16. J. Bína, 17. Curney, 33. Řehoř, 41. Zakonov, 60. Tokoš. Stav série: 0:3. FBC Ostrava - Chodov 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 14. Sládek, 16. Daniš, 34. Eichner, rozhodující sam. nájezd Šindler - 15. a 59. Sýkora, 24. M. Vávra. Stav série: 2:1. Tatran Střešovice - 1. SC Vítkovice 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)

Branky: 2. a 56. Langer, 16. Meliš, 26. Marek Beneš, 40. Sládeček - 13. Jan Šebesta, 14. Bräuer, 20. Sladký, 50. Rýpar z tr. střílení. Stav série: 1:2. 1. kolo play down, 1. zápasy: Bulldogs Brno - Sokol Pardubice 4:7 (2:4, 0:0, 2:3)

Branky: 3. J. Novotný, 13. Vojtíšek, 46. Mráz, 46. Kadavý - 3., 7., 8. a 58. z trest. střílení Zozulák, 6. Slabý, 44. P. Pakosta, 59. Šmíd. Sokol Královské Vinohrady - TJ Znojmo 3:4 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 7. a 20. Harnesk, 35. O. Stuchlík - 15. Pánek, 29. Palát, 38. Kladivo, 61. Žižka.