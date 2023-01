Pardubičtí florbalisté se proti Tatranu chtějí herně vzchopit

Pokud bychom šli v kalendáři před v úvodu zmíněný mač s Libercem, zjistíme, že sokolí výsledková krize trvá už dokonce devět kol, od poloviny listopadu, kdy doma „rupli“ 4:7 s Ostravou. V soutěži je horší jen nováček z Karlových Varů, který Pardubice mimochodem na startu sezony rovněž přemohl (4:3). A ani předchozí vzájemné utkání s Tatranem z 16. října před odvetou nebudí moc optimismu — Střešovice v něm Sokoly vyškolily 12:2.

Nicméně asi by byl nesmysl se k těmto faktům nějak upínat, to by stejně k ničemu nevedlo. I proto pardubický útočník Ondřej Machatý na klubovém webu předeslal:

„Věřím, že se nám podaří shodit ze sebe deku, která na nás poslední zápasy leží, a budeme hrát, tak jak chceme a umíme. Když tomu tak bude, tak si myslím, že můžeme potrápit i soupeře, jako je Tatran Střešovice.“