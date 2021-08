Florbaloví junioři budou na MS v Brně obhajovat zlato z Halifaxu

Turnaj se měl původně konat od 28. dubna do 2. května, ale na začátku března byl kvůli pandemické situaci odložen na konec srpna. „Domácí mistrovství světa je pro nás velký svátek a jsem moc rád, že přes všechny potíže a nucený odklad ve středu startujeme,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Českého florbalu Daniel Novák. Šampionát juniorů hostí Česko podruhé v historii, v roce 2003 se hrál v Praze.

V základní skupině A narazí domácí výběr také ve čtvrtek od 18:30 na Slovensko a o den později od 15:15 a Lotyšsko. V „béčku“ se představí Švédsko, Švýcarsko, Dánsko a Německo. Nejlepší dva celky z obou skupin postoupí do sobotního semifinále, které by Češi hráli ve 14:30. V neděli je na programu ve 13:00 duel o bronz a o tři hodiny později finále.

Titul z Kanady mají ze současného kádru útočníci Filip Forman z Bohemians a Matěj Havlas ze Střešovic. „Tým je naprosto odlišný a zkušenost vyhrát zlato je nepřenositelná. Nedá se někomu říct, takto jsme to udělali, vy to udělejte stejně a uspějete. Nikdy to nedopadne stejně,“ uvedl hlavní trenér Berka, který byl při triumfu v Halifaxu asistentem kouče Jiřího Jakoubka.

„Řekněme, že je to závazek vůči veřejnosti a florbalové komunitě, tomu se neubráníme. Nicméně pro tyto kluky, pokud vyhrají zlaté medaile, to nebude obhajoba. Oni si tvoří svůj příběh a musí si tu zkušenost teď zažít a vydobýt po svém,“ doplnil Berka.

„Florbal všichni hrát umíme, takže to bude o tom, jak si to nastavíme v hlavě. Bude to domácí mistrovství, bude tam hodně lidí a bude na nás velký tlak. Musíme to ustát,“ podotkl kapitán Forman, jenž se těší se na diváckou podporu v Městské hale Vodova.