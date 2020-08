Přijmout roli favorita je nebezpečné, míní Natov. Boleslavi ale věří

Florbalovou sezonu koronavirus ukončil na jaře. V jakém módu od té doby Boleslav fungovala?

Musím říct, že jsme ani nestihli lenošit. Vyloženě bez tréninku jsme byli jen chvilku, pak se hned začalo s individuální přípravou. A bylo to třeba pětkrát šestkrát týdně, takže jsme se ve finále prakticky nezastavili.

To musíte být pořádně nadupaní...

Myslím, že fyzickou připraveností překvapíme řadu soupeřů. Mám názor, že to bude ještě výraznější než minulý rok, i když už tehdy jsme nad soupeři měli kondičně většinou navrch.

Jaká pro vás osobně byla předlouhá zápasová mezera?

Ruce už mě pořádně svrběly (smích). Ani jsem nehrál přípravné zápasy, na takový režim nejsem zvyklý. Už jsem se strašně těšil.

Bohemka na úvod turnaje, to nebyl úplně soupeř na rozehrání.

Hodně posílila, utkání jsme brali vážně. Každým rokem se zlepšují. Šlo i o pohárový postup (zápas byl i součástí Českého poháru) a člověk rád vyhrává všechno.

Dalšími soupeři budou v příštích dnech střešovický Tatran a švýcarský Köniz. Co řeknete k nim?

Tatran, můj dlouholetý klub, na ten se vždycky těším, doufám, že je porazíme. Köniz, to bude zase něco jiného, celý rok se utkáváte s českými soupeři, takže jsem hrozně rád, když si můžeme zahrát s výbornými protivníky z ciziny, ať už jsou ze Švýcarska, Finska nebo Švédska. Bude to zase jiný florbal.

Tatran má v kádru i Filipa Langra, velký talent českého florbalu. Líbí se vám, jak válí?

Trénoval jsem ho ve starších žácích, už tehdy jsem poznal, že to bude velký hráč. On už se vlastně tehdy připravoval hlavně s dorostem a juniorkou. Vždycky když ho potkám, tak jsem rád, že to nevzdal a dotáhl to až do chlapů. Je z něj skvělý hráč a Tatran může být rád, že takového má.

I vy máte v kádru fůru nadaných mladíků. Jaká by podle vás měla být jejich role?

Jde jim to dobře, překvapuje mě, jak jsou fyzicky zdatní. Je super, s jakým zápalem do toho vstupují. Nerad prohrávám jakýkoliv souboj, ale když mě v tréninku kdokoliv z nich předběhne, tak mám radost, že je tady máme. I na hřišti už je vidět, že s námi nějakou dobu trénují, kvalita se projevuje. Uvidíme, kolik z těch kluků se zvládne zapojit dlouhodobě do našeho ligového áčka.

Přijímá Boleslav roli favorita sezony a nejlepšího českého klubu současnosti?

Přijmout tuhle roli je nebezpečné. Ale věřím, že jsme nejlepší klub. Musím to však vyslovit opatrně, protože už tři roky čekáme, až zase zvedneme mistrovskou trofej nad hlavu. Tak to prostě je. Já doufám, že to letos zvládneme, aby naše jedinečnost byla oficiální. Mám velké přání titul zase vyhrát.