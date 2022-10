Slaný táhne florbalisty České Lípy. Snad jsme nepřepálili začátek, doufá

„Tři sta padesát bodů na obránce je asi dobrý, jsou to sice jenom čísla, ale i ta něco znamenají,“ říká florbalový veterán.

„Je fajn, že i v roce 2022 můžu sbírat body z vlastního brankoviště. Pak jsou zápasy, kdy snad ani nepřešlápnu půlící lajnu, ale je fakt, že třeba s Libercem jsem běžel třeba dvacet metrů v kuse a když jsem už nemohl, tak jsem zoufale vystřelil na první tyčku a brankář to ani nechytl.“

Bodovou bilanci si Slaný výrazně vylepšil v posledních dvou utkáních. V obou se mu podařilo bodovat hned čtyřikrát. „Chuť roste s dobrými výsledky a tím, že se cítím nejen fyzicky dobře, ale hlavně že ještě mohu být v částech sezony pro tým přínosný. Kdybych ve čtyřiceti letech rybařil na lavičce, asi bych takovou chuť neměl,“ přiznává Slaný.

„Jsem hráč, který potřebuje na hřišti hodně minut, což se v posledních dvou zápasech, kdy jsme byli nuceni hrát na dvě obrany, stalo. Potřebuji se dostat do zápasu, do emocí, tam mě sice moje žena nevidí ráda, ale já se tam cítím nejlépe.“

Hrající manažer může být letos s výkony svého týmu zatím spokojený. Lípa čtyři ze sedmi zápasů vyhrála a v tabulce jí aktuálně patří sedmé místo. Naposledy v dramatickém derby v Liberci po divoké přestřelce svěřenci trenéra Davida Derky zvítězili 9:8 po prodloužení.

„Paradoxně jsme ani v loňské sezoně neměli špatný vstup, hráli jsme velmi slušný florbal, ale body nám těsně unikaly a z toho pak začala menší nervozita. V letošní sezoně se podařilo zvládnout hned první těžké utkání v Ostravě, kdy jsme si nahráli nějaké body navíc a vstoupili jsme tak do sezony ve větší pohodě,“ vysvětluje Slaný. „Důležitým zlomem jsou i nové posily a zapracování dalších mladých hráčů z naší juniorky.“

Nejproduktivnějším hráčem je se 17 body Jan Peška, který nastřílel 11 gólů a patří k nejlepším kanonýrům soutěže. Štěpán Slaný se zase řadí k nejvytěžovanějším hráčům, na hřišti stráví průměrně přes 27 minut.

Zatímco v minulých sezonách tým spoléhal na jednoho až dva bodové hráče, teď jich může rozhodnout hned několik.

„Lípa začíná být méně čitelná. Góly může pravidelně dávat deset lidí, jen v Liberci jsme měli devět rozdílných střelců. To je pro soupeře horší zpráva, než kdybychom to honili celé na Krajcigra, Ekla a Tichého. Když se k tomu přidají dobré výkony v brankovišti, je to reálný odraz současných výsledků. Tak snad jsme to moc nepřepálili na začátek,“ uvažuje Slaný.

Další superligové utkání Lípu čeká v sobotu od 18 hodin doma proti Pardubicím. Jde o poslední zápas před zhruba měsíc dlouhou reprezentační přestávkou.