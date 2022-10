Derby na ostří nože. Do Liberce přijedou florbalisté České Lípy

Derby na ostří nože! Takovým heslem inzerují liberečtí florbalisté nadcházející superligovou bitvu s Českou Lípou. „Já se na to utkání hrozně těším. Můžu s jistotou říct, že to bývá zápas vždy s velkou jiskrou na obou stranách. Lípa si na nás věří. My si zase věříme na Českou Lípu. Uvidíme, co se v utkání semele,“ říká liberecký útočník Radek Valeš před nedělním domácím utkáním.