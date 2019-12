Hrál za Tatran, teď Ullmann táhne do superligy Kladno

Jenže v létě, v osmadvaceti letech, se Filip Ullmann rozhodl sestoupit ze „záře reflektorů“ do florbalového podzámčí. A tak místo Tatranu je teď kapitánem Kanonýrů Kladno v druhé nejvyšší soutěži.

„Poslední sezona pro mě byla těžká. Vracel jsem se domů čtyřikrát týdně pozdě večer z tréninku, což bylo náročné. Jel jsem už nadoraz. Ale nechtěl jsem končit, a tak jsem přemýšlel, jak florbal skloubit s prací a osobním životem. Vzhledem k tomu, že mě Kladno oslovilo zajímavým projektem, rozhodl jsem se postavit nové výzvě,“ vysvětluje.

Amatérský sport s profi nároky

Florbal je v českých podmínkách pořád amatérský sport, byť kluby rok od roku vytvářejí hráčům profesionálnější zázemí. Ullmann je vystudovaný inženýr ekonomie, který pracuje v kladenském Legu, a pendlování mezi Kladnem a Prahou ho ničilo. Tatran navíc trénoval po večerech a on domů přicházel unavený, bez šťávy, aby druhý den ráno následoval stejný kolotoč.

Zvažoval co dál, když do toho přišlo „zemětřesení“ v kladenském klubu. Kanonýři angažovali vyhlášeného trenéra Jana Pazderu, který v posledních čtyřech letech vedl úspěšný celek Mladé Boleslavi. Ten provedl v kádru razantní řez a s požehnáním vedení sebevědomě ohlásil, že jediným cílem Kladna je v sezoně postup do superligy. A k tomu potřeboval Ullmanna – univerzála, jenž to umí v obraně i útoku.

Pazdera mu svěřil roli kapitána, postavil ho do prvního útoku a Ullmann je po polovině základní části nejproduktivnějším kladenským hráčem. „Nechci ještě počítat zajíce, ale nějakým způsobem se mi střelecky daří, i když vím, že těch gólů mohlo být víc,“ říká ke svým 17 brankám. „Když porovnám formu ze září a tu současnou, jsem se sebou spokojený. Ušel jsem kousek cesty. Spokojený jsem i se změnou, mám volné večery,“ doplňuje.

Pazdera totiž trénink přizpůsobuje, a tak si každý hráč může dvakrát týdně vybrat, v kterou hodinu podstoupí dřinu v posilovně pod vedením kondičního kouče. Ullmann sem nakráčí hned po práci a pak může vyrazit směr Praha, kde pořád bydlí. Navíc, když porovná kladenské tréninky s těmi superligovými v Tatranu, tak je dokonce staví výš. Chválí, že cvičení víc simulují herní situace.

Boj o první místo

Kanonýři zatím šlapou i výsledkově. Drží se na druhém místě tabulky, byť si koncem října prožili krizi. Do superligy, o které sní, pak postoupí vítěz play off a poražený finalista si zahraje baráž s druhým nejhorším superligistou.

„Sezona se vyvíjí podle našich očekávání, chtěli jsme hrát na špici tabulky a tam jsme. Sice jsme nezvládli nějaké zápasy, nicméně trénujeme poctivě a tvrdě, abychom zabojovali o první místo a měli pozici v play off co nejlepší. Výsledky se dají zhodnotit pozitivně. U herní stránky ještě pilujeme hodně věcí a k dokonalosti to má daleko. Ale jsem optimista, protože máme tři měsíce na to, abychom detaily vyladili,“ dodává Ullmann.

Sám florbal hraje už přes dvacet let. Coby kluk našel pod stromečkem plastovou hokejku a pak si před barákem v pražských Nuslích hrál s bratrem na Jágra s Haškem. V první třídě ho pak kamarád nalákal do florbalového kroužku, odkud v patnácti přestoupil do ikonického klubu ze Střešovic. Prožil tu velkou část kariéry, i proto Tatran – který nyní prochází velkou generační obměnou – dál sleduje.

„Zpočátku sezony jsem byl pozitivně překvapený a zdálo se, že to bude šlapat. Pak se asi ukázalo, že mají hodně mladých a ne tolik zkušených kluků. Je tak poznat, že v porovnání s ostatními týmy zaostávají,“ říká o momentálně sedmém týmu tabulky Ullmann.

Už za rok se možná Střešovicím coby kapitán Kladna postaví.