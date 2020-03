Česká Lípa se porve o záchranu v superlize s novými trenéry

„Domluvili jsme se s Lenkou, že sezonu dokončíme s Jirkou Stožickým a novým asistentem bude bývalý hráč David Marhan,“ vysvětlil hrající manažer Štěpán Slaný. „Lenka v našem týmu odvedla obrovský kus práce, dokázala nás vytáhnout do nejvyšší soutěže, dvě sezony jsme se díky ní zvládli udržet. Nyní však cítíme, že obě strany jsou sportovně opotřebované a situaci jsme vyhodnotili právě takto,“ dodal Slaný s tím, že Bartošová zůstane u A-týmu v roli konzultanta. Sérii proti Hattricku odstartují Českolipští dvěma domácími zápasy o tomto víkendu. V sobotu se hraje od 19 hodin, v neděli od 18. Poté se série přesune na jih Moravy.



Pokud Lípa uspěje, zachrání superligovou příslušnost. Případný nezdar ji však pošle do dalších velmi těžkých bojů o přežití. „Máme dobrý tým a všichni cítíme, že tahle sezona měla mít trochu jiný průběh, než se reálně stalo. I proto vstupujeme do play down s tím, že bychom ho co nejdříve rádi ukončili,“ říká Slaný. „Samozřejmě k tomu vnímáme i kvalitu soupeře. V základní části jsme s ním sehráli dva velmi vyrovnané zápasy.“

Česká Lípa přitom dlouho bojovala i o historický postup do play off nebo alespoň o přímou záchranu. Nakonec se to však nepovedlo, i když odehrála slušné zápasy v Otrokovicích, s Brnem, se Spartou i s Královskými Vinohrady. „Hrát o záchranu je mnohem víc vysilující než hrát o titul. Máme nad sebou velkého strašáka v podobě dalších komplikací, věřím že i tohle pro nás bude důležitý motor k záchraně,“ uvedl Štěpán Slaný.

Udržení v nejvyšší soutěži je podle něj pro klub velkým závazkem. „Lípa je florbalové město, superliga sem patří. Je potřeba si uvědomit, jak hodně jsme vyrostli. Když jsme do soutěže vstupovali, říkali jsme si, že by bylo dobré uhrát alespoň pár bodů. Uhráli jsme jich asi 24, další sezonu 27 a letos o bod více. My jsme bojovníci, zvládneme to,“ slibuje Slaný.