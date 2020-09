Bohemians vstoupili do superligy výhrou nad Black Angels 9:3

„První třetina byla celkově ospalejší. Nepovedlo se nám dostat soupeře pod tlak. Od druhé třetiny jsme byli aktivnější, vytáhli jsme presink a utkání jsme rozběhali. Nakonec jsme se trochu rozjeli a ve třetí třetině odskočili soupeři na přijatelný rozdíl,“ řekl trenér Bohemians Michal Jedlička webu Českého florbalu.



„Bohužel se nám během prvních dvou třetin moc nedařilo zakončení, takže když se to sečetlo se zbytečnými góly do šatny a neproměněným nájezdem, tak jsme do třetí třetiny prohrávali, místo abychom vedli. Pak už se hodně riskovalo a je z toho toto skóre,“ uvedl kouč Black Angels Petr Pajer.