Florbalisty sezony jsou poprvé Němeček a posedmé Krupnová

O pět let starší Krupnová obhájila prvenství z posledních dvou ročníků a celkově sedmým triumfem opět vylepšila rekord. Vítězové anket byli vyhlášeni při slavnostním galavečeru v hale O 2 Universum.

Němeček se dostal spolu s loňským vítězem ankety Markem Benešem, klubovým spoluhráčem ze Střešovic, a brankářem Lukášem Bauerem z Mladé Boleslavi do All Star týmu na MS. V lednu jej magazín Innebandymagazinet vyhlásil osmým nejlepším florbalistou roku 2022, ještě o čtyři pozice lepší byl Marek Beneš, který letos skončil v domácí anketě druhý. Třetí by další útočník Filip Langer ze švédského Kalmarsundu.

V 22. ročníku ankety se stal Němeček jedenáctým hráčem, který se dostal na trůn. Rekordmanem je s osmi triumfy Matěj Jendrišák.

Krupnová byla s 28 góly z 26 utkání jedenáctá v tabulce střelců základní částí švédské ligy a s 37 body se zařadila na 21. pozici. V osmi zápasech play off zaznamenala sedm branek a čtyři přihrávky. Innebandymagazinet ji po vítězství z roku 2020 tentokrát zařadil na sedmé místo, o jedno níže než za předloňský rok. Druhá skončila opět Denisa Ratajová z Zugu a třetí Vanessa Rebecca Keprtová ze švédského Rönnby.

Eliška Krupnová se raduje ze svého gólu v semifinále MS proti Finsku.

Nejužitečnějším hráčem superligy zvolili florbalisté stejně jako loni Marka Beneše. V ženské extralize získala ocenění Anna Brucháčková z Bulldogs Brno. Nejlepším brankářem se stal počtvrté za sebou a celkově popáté Lukáš Bauer. Brankářkou sezony je podeváté rekordmanka Jana Christianová z Chodova.

Nejlepšími juniory jsou Adam Zubek z Vítkovic a Brucháčková. Nejlepším trenérem mužů byl zvolen podruhé za sebou Milan Fridrich z Tatranu Střešovice, který byl v hráčské kariéře dvakrát i Florbalistou sezony. V ženské kategorii vyhrál poprvé Jakub Robenek z FBC Ostrava. Nejlepší dvojicí rozhodčích jsou poprvé Jakub Furmánek a Vlastimil Štolc. Hvězdami sezony se stali popáté v řadě Langer a podruhé za sebou Keprtová.