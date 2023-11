Talent jako hrom. Klubalová pojede v 16 letech na florbalové mistrovství světa

„Z nominace jsem byla velice překvapená, ale hlavně jsem ráda, že mám možnost nasbírat spoustu nových užitečných zkušeností. Byla to pro mě ohromná lavina štěstí. A samozřejmě se budu snažit vydat to nejlepší, co ve mně je,“ řekla hráčka klubovému webu. V dvacetičlenné nominaci hlavního trenéra Lukáše Procházky je nejmladší.

Pozvánku na světový šampionát zajistil Klubalové famózní vstup do premiérové sezony v nejvyšší soutěži. V prvních sedmi zápasech si připsala 18 kanadských bodů, což ji řadí na přední příčky statistik. Výkony talentované útočnice vynikají o to víc, že ženám Crazy Girls FBC Liberec se zatím příliš nedaří a patří jim až průběžné deváté místo z jedenácti účastníků.

Liberecká odchovankyně patří k největším talentům českého ženského florbalu. Výrazně na sebe upozornila už na posledním světovém šampionátu juniorek, kde coby benjamínek sestavy patřila k výrazným postavám týmu, který nakonec vybojoval senzační stříbro. Svou kvalitu potvrdila i plynulým přechodem do nejvyšší soutěže žen. Výkonnost na ni přitom měla už před rokem, ale to v ní ještě kvůli nízkému věku hrát nemohla.

„Potřebujeme univerzální hráčku s takovým nastavením, jaké Karolína má. Myslím si, že týmu může dodat poslední chybějící element drzosti a možná trochu nesvázanosti,“ komentoval reprezentační kouč Procházka volbu hráčky, která za měsíc oslaví teprve sedmnácté narozeniny.

„Její zapojení k ženské reprezentaci jsme řešili prakticky od jejího povedeného mistrovství světa devatenáctek. Chtěli jsme tomu však dát čas. Avšak po tom, co jsme viděli její výkony teď ve finském Turku, jsme se rozhodli ji nominovat. Navíc vstoupila skvěle do své první extraligové sezony.“

Jak dlouho Liberec udrží svůj mladý klenot?

V Liberci jsou na svůj florbalový klenot náležitě pyšní. „Kája je už v tak mladém věku velmi výjimečná hráčka. Skvěle pracuje s míčkem, dokáže vytvářet šance a gólové příležitosti. Její výjimečnost dokládá i fakt, že je teprve první rok věkem juniorka a už nastupuje za ženy a teď navíc pojede na mistrovství světa,“ říká šéftrenér FBC Liberec Radek Valeš. „Pro náš klub je dobrá vizitka, že jsme dokázali takovou hráčku vychovat, ale je to samozřejmě hlavně její zásluha, protože je pilná a nadaná.“

Udržet mladičkou reprezentantku dlouhodobě pod Ještědem bude asi dost těžké. „Už jsme to řešili loni, kdy byl o Káju velký zájem. Můžeme doufat, že u nás zůstane co nejdéle, i když si uvědomujeme, že už náš ženský tým asi trošku přerostla,“ dodal liberecký šéftrenér.

České florbalové reprezentantky vstoupí do mistrovství světa v Singapuru v neděli 3. prosince utkáním proti Polsku. V základní skupině pak narazí i na Švédsko a skupinu zakončí zápasem se Slovenskem. Následně by je mělo čekat v pátek 8. prosince čtvrtfinále a poté případné bitvy o medaile.