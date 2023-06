Evenepoel věnoval výhru v sedmé etapě Kolem Švýcarska zesnulému Mäderovi

Organizátoři se rozhodli zmrazit časy z etapy do celkového pořadí 25 kilometrů před cílem. Peloton jel podle dohody dlouho společně a závodit se začalo až v závěru.

„Myslím, že to byl nejlepší způsob, jak uctít Gina. Vzdát mu hold a projevit úctu jeho rodině v těchto těžkých chvílích. Tahle výhra a trofej jsou pro ně. Nic to nezmění, ale chci, aby věděli, že my všichni v pelotonu, v našem malém světě, na ně myslíme,“ řekl v cíli etapy Evenepoel.

Úřadující mistr světa nastoupil 17 km před koncem, po projetí cílem zvedl prsty k nebi a položil si ruku na srdce. V průběžném pořadí je čtvrtý se ztrátou 46 sekund na vedoucího Dána Mattiase Skjelmoseho. Poslední šanci na zlikvidování manka bude mít v nedělní časovce.

Před startem 7. etapy závodu Okolo Švýcarska byly během minuty ticha vypuštěny bílé holubice na památku zesnulého Gina Mädera.

Šestadvacetiletý Mäder v pátek v nemocnici v Churu podlehl zraněním, která utrpěl při ošklivém pádu ve čtvrteční etapě. Organizátoři proto zrušili páteční etapu, místo níž peloton odjel jen závěrečných 20 kilometrů a uctil památku zesnulého cyklisty.

Kromě Mäderovy stáje Bahrain Victorious odstoupily ze závodu také týmy Tudor a Intermarché-Circus-Wanty.