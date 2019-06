Nečekaný vyzývatel Sagana. Wout van Aert zabojuje o zelený trikot na Tour

Čtyřiadvacetiletý Belgičan, který na generálce před Tour – francouzském závodě Critérium du Dauphiné – ukazuje, jak je silný. Umí vyhrát ve spurtu, umí vyhrát časovku, neodpadá v kopcích. Je podobně všestranný jako slovenský šoumen. Tamní soutěži o zelený trikot vládne. A letos se poprvé představí na Tour, která startuje za tři neděle. „Ale pro mě je sedmý zelený dres momentálně tou největší motivací,“ kontruje Sagan.

Po letech, kdy kurzy na to, že Sagan dojede Tour v dresu lídra bodovací soutěže, byly tak nízké, že nemělo smysl na ně sázet, je tady konečně drama.

Nastupující generace

Byl to pro mnohé fanoušky i experty ve čtvrtek velmi zvláštní a nečekaný pohled. Že Wout van Aert porazí jednoho z nejrychlejších cyklistů planety? To vážně málokdo čekal. Vždyť irský bombarďák Sam Bennet má letos na kontě už sedm dílčích triumfů. Žádný další spurter jich nemá víc. Porazil už Gaviriu, Vivianiho, Sagana, Greipela… prostě všechna sprinterská esa současnosti.

A ve čtvrtek se na Dauphiné musel sklonit právě před van Aertem. „My jsme věděli, že něco podobného dokáže, teď jsme jen dostali potvrzení,“ usmíval se Grischa Niermann, sportovní ředitel Jumba.

Co vy jste vlastně za typ cyklisty? Ptali se pak van Aerta překvapení novináři. „To je hodně těžko zodpověditelná otázka,“ rozesmál se 24letý Belgičan.

Peter Sagan a zelený trikot na Tour. Bude to platit i letos?

Spolu s Mathieu van der Poelem a Remkem Evenepoelem je součástí nastupující generace z Beneluxu. Generace, která už současnými výkony na silnici v mnohých vzbuzuje strach.

Třeba Thomas de Gendt z týmu Lotto-Soudal proti nim plánuje petici. „Žádám všechny cyklisty, aby podepsali petici proti těm třem. Abychom jim zakázali přístup na silnici po následující čtyři roky. Děkuji,“ napsal Belgičan na Twitter.

Zelený dres na Tour Poprvé se na Tour de France objevil v roce 1953, tehdy v rámci oslav padesáti let od vzniku závodu. A zaujal tak, že už zůstal. Zelenou organizátoři zvolili proto, že dres sponzoroval výrobce tehdejších sekaček. První získal Fritz Schaer ze Švýcarska. Jak se o něj bojuje? V každé etapě jsou sprinterské prémie, kde lze získat body. Nejvíce jich pochopitelně leží v cíli sprinterských etap. Nejúspěšnějšími sběrateli jsou Erik Zabel s Petrem Saganem. Oba zelený dres získali šestkrát.

U van Aerta se momentálně zdá, že pro něj nic není nemožné. V blátě se stal trojnásobným mistrem světa. Že má dar pro jarní klasiky? To u cyklokrosaře není překvapení.

On teď ale na Dauphiné nejprve šokoval drtivým triumfem v 26kilometrové časovce, v níž porazil mistra světa Toma Dumoulina o 47sekund. Poté zvítězil v hromadném spurtu, ve kterém porazil Bennetta nebo fenoména letošního jara Juliana Alaphilippa z Quick-Stepu. K tomu byl v dalších dvou etapách druhý a třetí.

„Co se to stalo? Pro mě je to něco neuvěřitelného. Nikdy bych nečekal, že můžu ve spurtu porazit Sama Bennetta,“ nechápal.

Neznám své limity

Právě jeho konstantní výkonnost v různých typech etap je přesně ten mix, který cyklista potřebuje k získání zeleného dresu na Tour. K tomu, aby vůbec mohl vyzvat k souboji Petra Sagana. Vždyť právě tohle je Slovákova největší zbraň. Získávat body den co den.

Proto se ta otázka nabízí. Dokáže Belgičan něco podobného jako na Dauphiné předvést i při svém debutu na Tour? Dokáže právě on nejvíc zatápět Saganovi?

Wout van Aert Čísla a zajímavosti 14 závodních dní letos zvládl na silnici, dvě etapy vyhrál.

letos zvládl na silnici, dvě etapy vyhrál. 3x se stal mistrem světa v cyklokrosu: v letech 2016, 2017 a 2018

„Nejsem si jistý, jestli jsem toho schopný už letos. Bude to moje první Tour, na které se chci hlavně učit a pomáhat ostatním. Pro mě bude obtížné ji vůbec celou objet,“ shazuje své šance. Ale jen na chvíli, než se odmlčí, zauvažuje a odpoví znovu.

„V budoucnu bych se tomu ale nebránil. Teď na Dauphiné je to poprvé, co o zelený dres bojuju, a je vidět, že to jde,“ usměje se. „Já sám ještě neznám své limity.“

Neznají je ani v jeho týmu Jumbo-Visma. Ani oni nečekali, že by van Aert mohl na Dauphiné vyhrát časovku a hromadný dojezd. „Ale o to zajímavější perspektivu nám to dává směrem k červenci,“ těší sportovního ředitele Grischu Niermanna.