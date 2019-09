Nekonečné Lópezovy útoky Rogliče neodpáraly. Etapu vyhrál Higuita

Před čtyřmi roky se na těchto kopcích odehrála velká rošáda.

Fabio Aru využil síly své Astany a konečně, po tolika marných pokusech, odpáral červeného Toma Dumoulina.

V předposlední den Vuelty se dostal do čela a následně celý závod vyhrál.

I tentokrát to byla Astana, která se snažila dostat červeného Primože Rogliče pod tlak. Na předposledním ze čtyř jedničkových kopců dne rozjela vysoké tempo, ze kterého posléze zaútočil Miguel Ángel López.

Dvacet kilometrů pak udržoval přibližně 20sekundový náskok na Rogliče, Pogačara, Quintanu, Valverdeho a spol., než ho skupina favoritů dojela.

Úžasnou práci pro Rogliče tady předváděli Sep Kuss s Neilsonem Powlessem, kteří připomněli domestiky týmu Sky minulých let.

López to ale nevzdal.

Na posledním kopci dne útočil zas a znovu, až se s ním udrželi jen Roglič, Alejandro Valverde a Rafal Majka. Ztrácel jak bílý Tadej Pogačar, tak i před etapou průběžně druhý Nairo Quintana.

A stejné do zůstalo až do cíle, kam ještě před Rogličem a spol. dojel jako první poslední muž z úniku – Sergio Higuita.

Teprve dvaadvacetiletý Kolumbijec se tak v první sezoně mezi profesionály raduje z prvního vítězství na Grand Tour.

Na něj skupina s Rogličem ztratila 15 sekund. Pogačar přijel do cíle s Quintanou, Hagenem a Meintjesem s mankem minuty a 16 vteřin.

Jak vypadá průběžné pořadí tři dny před koncem Vuelty?

1. Primož Roglič

2. Alejandro Valverde +2:50

3. Nairo Quintana +3:31

4. Miguel Ángel López +4:17

5. Tadej Pogačar +4:49

V pátek je na programu kopcovitá etapa z Ávily do Toleda se závěrem do kratšího kopce.

Jak se vše odehrálo

Zpátky do hor. Po středeční brutálně rychlé etapě Vuelta zamířila zpátky do hor. Za hezkého slunečného počasí vyrazili cyklisté z Colmenar Viejo do Becerril de la Sierra. Na 177 kilometrech číhala čtyři stoupání první kategorie.

Vzpomínka na Arua. Právě na těchto kopcích se rozhodla Vuelta před čtyřmi roky. Tady v předposlední etapě Fabio Aru vysvlékl z červeného dresu Toma Dumoulina.

Pokusy o únik. Hned po startu přišla série útoků. Ujet zkoušeli Rémi Cavagna, Steve Morabito a další. Peloton byl ale stále blízko.

Bouchard hlídá puntíky. Na vrcholu prvního kopce tak nakonec první přije Wout Poels před puntíkatým Geoffreyem Bouchardem, který bránil dres nejlepšího vrchaře. Hlavní balík už byl značně očesaný.

Třináctka vepředu. Až poté se zrodil únik dne. Kromě Poelse v něm bylo dalších 12 cyklistů včetně Boucharda, Nelsona Oliveiry, Sergia Higuity, Louise Meintjese nebo Taa Harta. Náskok se rychle vyšplhal až na pět minut.

Další body. Na následujících dvou stoupáních si pro dalších 20 bodů do soutěže o puntíkatý dres dojel Bouchard a upevnil si vedení v čele klasifikace.

Astana jede. Třiašedesát kilometrů před cílem přijela na čelo hlavního balíku celá Astana, která začala drtit tempo. Z něj poté zaútočil López, ale žádný velký náskok si nevytvořil. Po 20 kilometrech byl dojet.

Odvážný Higuita. Už padesát kilometrů před cílem se vydal osamoceně vpřed, dlouho si udržoval přibližně minutový náskok, který mu v posledních kilometrech stačil. Sergio Higuita si dojel pro největší vítězství stále mladé kariéry.

Další útoky. López to zkoušel dál a dál, až se s ním nakonec udrželi jen Roglič, Valverde a Majka. Ti pak do cíle přijeli s minutovým náskokem na Quintanu s Pogačarem.