Tour v Pyrenejích. Šťastné trenýrky z Gira, Vingegaardův test a Pogačarův zásek

V posvátném žlutém dresu si sedl za stůl a chytil mikrofon.

Pak se zářivě usmál tak, jak to umí všichni Australané. Jai Hindley dorazil na tiskovou konferenci v Laruns krátce poté, co vyhrál pátou etapu Tour a převzal vedení v závodě.

„Pfff, pořád tomu nevěřím. Kdyby ses mě zeptal ráno, vůbec bych to nečekal. Na Tour koukám od šesti let, nevěřil jsem, že se tu někdy objevím ve žlutém. A teď tu jsem před vámi všemi. Kámo, fakt šílené,“ rozesmál přítomné novináře.

Slovo kámo je pro 27letého rodáka z Perthu vyloženě typické, používá ho za každou druhou větou.

🎙 Team radio - @BORAhansgrohe



😃 Take time to congratulate the 3 attackers of the day after the victory!



😃 On prend soin de remercier les 3 attaquants du jour chez @BORAhansgrohe !#TDF2023 pic.twitter.com/p43BA6UBt4 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2023

Až takové překvapení to ale přece není. Hindley je loňským šampionem Gira, na Tour přijížděl jako třetí/čtvrtý největší favorit hned za Jonasem Vingegaardem a Tadejem Pogačarem. Proto ho možná trochu zaskočila otázka francouzského kolegy.

Jai, Francouzi vás zatím moc neznají, můžete nám o sobě něco říct?

Možná trochu neuctivé na vítěze růžového dresu z italské Grand Tour, ale Hindleymu to nijak zvláštní nepřišlo.

„Kámo… co bys chtěl vědět? Jsem levák, pocházím z Perthu. Mám rád kolo, Evropu, evropskou kulturu, rád se vracím domů a taky si rád opékám tousty, jako každý Australan,“ zasmál se.

Ne, s tímhle klukem žádná nuda nebude.

Nebylo to v plánu

Středeční etapa nabídla úplně jinou podívanou než ta úterní, kterou i cyklisté hodnotili jako nudnou.

Ve středu se stále něco dělo.

Už jen souboj o to, kdo se dostane do úniku, byl fantastickou podívanou. Chvíli dokonce zkoušel Jonase Vingegaarda překvapit i Tadej Pogačar, když se do jednoho z nich vplížil, ale nepovedlo se mu to.

Nakonec ujelo 36 jmen. A tuze velkých jmen, protože tam kromě Wouta van Aerta nebo Juliana Alaphilippa byl právě i Hindley a měl k sobě dva týmové kolegy z Bory.

V čele pelotonu pak probíhala zajímavá debata mezi Pogačarem a Mateem Trentinem. Asi něco ve stylu: „Co s tím teď uděláme, kamaráde?“

💬 "So what do we do Tadej?" Tricky situation for @TeamEmiratesUAE as @JaiHindley and several GC contenders are in the break!



💬 "Qu'est-ce qu'on fait Tadej ?" Situation délicate pour @TeamEmiratesUAE avec la présence de @JaiHindley à l'avant !#TDF2023 pic.twitter.com/LSLz3WqV8A — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2023

Moc se toho dělat nedalo, vždyť za první hodinu ujeli cyklisté bláznivých 49 kilometrů.

„Nebylo v plánu dostat Jaie dneska do úniku, fakt ne. Ale pokud si vzpomenete na moje šťastné trenýrky z loňského Gira, možná v tom hrály nějakou roli,“ rozesmál po etapě novináře sportovní ředitel Bory Enrico Gasparotto.

Tak či tak, Hindley byl pohodlně usazen v úniku, který měl chvíli před skupinou hlavních favoritů až čtyřminutový náskok. Celé UAE Emirates se stíhací jízdou za početnou skupinou unavilo, což následně v posledním stoupání dne na Col de Marie Blanque hrálo velkou roli.

Ale k tomu později.

Chaos i zábava

Sedmadvacetiletý Australan se během etapy snažil šetřit co nejvíc energie, až na posledním stoupání pak jel sám za sebe. A ujel všem, včetně Felixe Galla – nového muže v puntíkovaném dresu pro krále vrchařů.

„Dneska to byla celý den neuvěřitelná improvizace. Snažil jsem se užívat si den na kole a najednou jsem byl v úniku. V něm pak byla taky zajímavá dynamika – někdo jel o etapu, někdo o celkové pořadí, takže chaos, ale totální zábava,“ líčil šťastně.

Jak by ne, když i na závěrečném kopci a v následném sjezdu udržel půlminutový náskok před dotírajícím Vingegaardem a kromě triumfu v etapě převzal i žlutý dres.

„Nemám slov. Kluci v rádiu totálně řvali, abych to dovezl do cíle. Ani jsem neslyšel, co se kolem mě moc děje. Snažil jsem se jen najet co nejvíc času a vyhrát etapu. A najednou mám i žlutý dres. Což je taky fajn,“ popisoval.

Australský cyklista Jai Hindley z Bory je po vítězství v páté etapě novým majitelem žlutého dresu pro lídra Tour de France.

Je sice šampionem Gira, ale na dres vedoucího muže závodu není moc zvyklý.

V roce 2020 ho v Itálii vezl jen 19 minut v závěrečné časovce, ve které ho z něj svlékl Tao Geoghegan Hart. O dva roky později se zase do růžové poprvé oblékl až po předposlední etapě. Strávil tak v něm jen 22 minut při následné časovce.

Ale tehdy si ho alespoň udržel a stal se králem minulého ročníku.

Ten žlutý, ještě posvátnější, by si pochopitelně taky rád nechal, i když moc dobře ví, s kým má tu čest. „Jonas i Tadej ukázali, že jsou oba ve skvělé formě, čeká nás ještě krásná bitva,“ předpovídá.

O minutu a půl rychleji

Krásná byla už ve středu.

Poté, co Pogačarovi po celodenním úsilí nezbyl žádný týmový kolega a odpadl i žlutý Adam Yates, ucítil Vingegaard první šanci zaútočit na svého soka na této Tour.

„Chtěl jsem ho otestovat, protože jsem se cítil dobře. Rozhodně bylo super, že jsme nemuseli celý den tahat tempo. V posledním kopci jsem pak na Seppa houknul, aby zrychlil a pak jsem zaútočil,“ popisoval důležitý moment loňský šampion.

A Pogačar?

Ten nereagoval.

Zůstal sedět a snažil se jen limitovat ztráty. Na jakoukoliv odpověď, jakékoliv zrychlení prostě neměl síly.

„Když Sepp Kuss zrychlil, Jonas asi viděl, že jedu naplno, tak to zkusil. Dneska byl silnější, v posledních 500 metrech toho kopce jsem úplně přišel o nohy. Ale tak to občas je. Věřím, že to v dalších dnech, kdy budu mít v nohách víc a víc kilometrů, bude lepší,“ doufá Pogačar.

Závěrečný kopec jel Vingegaard o minutu a půl rychleji, než jeho soupeř při rekordním výstupu v roce 2020, kdy si tady Slovinec dojel pro první vítězství na Tour v kariéře. Už jen to stačí jako důkaz, v jaké vrchařské formě Dán je.

Last time @LeTour went over Col de Marie Blanque, @TamauPogi took the @Strava KOM and won the stage



As #TDF2023 tackled the climb, Jonas Vingegaard was almost 1'30'' faster than Pogacar 3 years ago#TDFdata pic.twitter.com/BiAT2PBrUG — letourdata (@letourdata) July 5, 2023

A navíc, šéfové UAE poprvé přiznali, že Pogačarovi možná chybí něco z přípravy, kterou kvůli zlomenině člunkové kosti nemohl absolvovat tak, jak by si přál.

V červnu před Tour vlastně absolvoval jen dva závodní dny – a to na slovinském šampionátu.

„Po etapě v Bilbau jsme doufali, že mezi ním a Vingegaardem není tak velký rozdíl. Ale teď vidíme realitu. Pokud nemůžete pořádně trénovat, dodržet plán, abyste byli připraveni na Tour, asi pak není překvapení, když to nepůjde tak, jak bychom chtěli. Doufali jsme, že na tom Tadej bude líp, ale ve skutečnosti je Jonas velmi silný,“ uznal šéf UAE Mauro Gianetti.

Zároveň ale dodal, že podle něj mezi oběma není tak velký rozdíl, jak nakonec ukázaly stopky. Pogačar se jen prý trochu zlomil.

„Když jedete vepředu, jste motivovanější. Když ztrácíte, trochu to na vás padne. Tu mezeru je určitě možné uzavřít, musíme udržet morálku, motivaci a vášeň. Jsem si jistý, že Tadej doufá, že předvede veřejnosti show, na kterou fanoušci čekají,“ řekl Gianetti.

„Jestli se vrátí? To se musíte zeptat Tadeje, ale jak ho znám, on se nikdy nevzdává. Bude to boj až do Paříže,“ ví i Vingegaard.

Starost o Uršku

Ani sám slovinský démon neztrácí nic ze své motivace.

I on po etapě hned mluvil o tom, jak chce brát Tour den za dnem a jak věří, že pořád může předvést velké věci.

„Znám své limity, ale taky mám plno motivace. Víc mě teď mrzí zpráva, že má přítelkyně Urška na Giru upadla a má nejspíš otřes mozku. To je smutnější zpráva, než že jsem ztratil minutu na Jonase,“ uvedl.

Tým Jayco AlUla potvrdil, že po pádu v šesté etapě utrpěla Žigartová lehký otřes mozku a má taky sedřenou kůži. Nic vážnějšího by z toho ale být nemělo, což je pro Pogačara aspoň nějaká dobrá zpráva.

Na svého úhlavního soka ve středu ztratil minutu a čtyři vteřiny.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) projíždí cílem páté etapy Tour de France, v níž na vítězného Jaie Hindleyho z Bory ztratil více než 90 sekund.

Tour tak nyní vede Hindley o 47 sekund před Vingegaardem, Pogačar na šestém místě ztrácí 1:40. Jsou před ním ještě stále parťák Adam Yates, se kterým ve středu dojel do cíle, a taky Giulio Ciccone s Emanuelem Buchmannem, kteří těžili z úniku.

To všechno se ale hned ve čtvrtek může změnit.

Pyreneje nekončí, naopak.

V šesté etapě je na programu královská pyrenejská zkouška, pojede se přes Aspin, Tourmalet a cíl bude v Cauterets. A všechny oči budou upřené na žlutého Jaie Hindleyho.

„Chci si ten okamžik užít, i když nevím, co čekat. Je to má první Tour, přijel jsem s vysokými ambicemi a chci být úspěšný. Budu dřít, abych dres udržel co nejdéle. Nejsem tady proto, abych si oblékal ponožky na stonožky,“ zasmál se australskému výrazu, který se dá přeložit asi tak, že na Tour nepřijel na dovolenou, ale tvrdě pracovat.

Hindley naposledy vezl trikot pro nejlepšího muže závodu loni na italské Grand Tour.

Ano, v jediné etapě, ale Giro celkově vyhrál.

„Z Pyrenejí do Paříže je to ale šíleně dlouhá cesta. Takže uvidíme, kámo.“