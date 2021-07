Na vlastní kůži aneb Jak bolí výšlap na Mont Ventoux, mýtického obra Tour

Mont Ventoux (Od našeho zpravodaje) - Chtěl jsem vědět, jak moc to bolí. Ano, teď už vím, že to byla až dětsky naivní otázka, protože stejně prostá je i samotná odpověď: Bolí to! A hned přiznávám, že víc než jsem zprvu čekal. Vyšlapal jsem na mytického velikána Tour de France, Mont Ventoux, a hodinky mi v cíli hlásí, že bych se z toho měl tři dny sbírat. Jen o 24 hodin později než já a stovky až tisíce dalších, které jsem v úterý cestou vzhůru potkal, sem dorazí profíci.