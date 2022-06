Tři týmy, tři cesty k titulu z Tour. Největší favorité odtajnili nominace

Ačkoli startuje na Tour dvaadvacet různých stájí, za týmy schopné uhájit až do Paříže žlutý dres jsou momentálně považovány především tři.

UAE s vítězem posledních dvou ročníků Tadejem Pogačarem.

Jumbo-Visma s duem Primož Roglič a Jonas Vingegaard.

A Ineos Grenadiers s trojlístkem lídrů Geraintem Thomasem, Adamem Yatesem a Danielem Martínezem.

S jakým výchozím nastavením, tedy v jaké sestavě, do červencové bitvy vjedou?

Vše na jednu kartu

Jasná je situace v týmu UAE Emirates. Zatímco v roce 2020 se stal Tadej Pogačar vítězem Tour poté, co předvedl senzační obrat v předposlední etapě a ze žlutého trikotu vysvlékl do té doby suverénního Rogliče, loni už byl suverénem celého závodu on sám.

V dosavadní sezoně odjel osm závodů, z nichž na čtyřech nenašel přemožitele. Naposledy proměnil ve svou exhibici Kolem Slovinska, když z pěti etap vyhrál dvě a v dalších dvou dojel mezi triem nejlepších. S konzistencí a formou, kterou předvádí, by leckdo nechápal, kdyby v UAE nepostavili celý tým kolem Pogačara s cílem dosáhnout na žlutý hattrick.

Tadej Pogačar v závodě Kolem Slovinska.

„Loni jsme měli skvělou skupinu a její jádro tvoří tým i letos s několika silnými posilami v klíčových místech,“ říká k nominaci týmový manažer Joxean Matxin Fernandez.

Oním jádrem jsou Rafal Majka společně s Brandonem McNultym, Mikkelem Bjergem a Vegardem Laengenem. Silnými posilami je pak vítěz tří etap na Tour Matteo Trentin a dva týmoví nováčci, kteří ale rozhodně nejsou nováčky v pelotonu.

George Bennett pracoval ještě minulou sezonu pro Rogliče v Jumbu, letos už bude k ruce Pogačarovi. A také Marc Soler, který jezdil mnoho let ve službách Movistaru s ambicemi na celkové pořadí. Už v lednu ale hlásil: „S Tadejem na startu je otázka lídra bez diskuse. Pokusím se mu pomoci s vítězstvím na třetí Tour v řadě.“

Prokřehlý a trápící se George Bennett na Giru.

Sám Pogačar zůstává před pokusem o hattrick i přes svou dosavadní dominanci nohama na zemi: „Víme, že to nebude snadné a že máme před sebou mnoho výzev, ale to je součást kouzla Tour.“

Že jsou jezdci z loňské sestavy opravdu jádrem týmu, ukazuje také skutečnost, že se Bjerg dostal do nominace na úkor dalších kandidátů, i přestože měl na Kolem Slovinska pozitivní test na covid.

Příliš velké sousto?

Nizozemské Jumbo jede na Tour hned se třemi lídry a dvěma cíli. Zatímco Primož Roglič s Jonasem Vingegaardem mají bojovat (ideálně ne mezi sebou) o žlutý dres, Wout van Aert chce získat ten zelený, bodovací.

Jumbo na svých stránkách hlásí „vybalancovaný výběr“, ve kterém se mají o zmíněné jezdce starat Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiejs Benoot a Nathan van Hooydonck.

Belgický cyklista Wout van Aert projíždí vítězně cílem 5. etapy závodu Critérium du Dauphiné.

„Máme několik cílů, proto jsme vybrali jezdce, kteří jsou dobří v různých terénech,“ říká sportovní ředitel Merijn Zeeman.

„V hektickém prvním týdnu ochráníme naše lídry,“ plánují van Hooydonck s Benootem a Laportem.

Pak se dostanou ke slovo slovu jiní - Kruijswijk s Kussem. První z nich už sám stál v Paříži na stupních vítězů, Kuss si zase připsal vítězství v loňské náročné etapě do Andorry. „Pomůžu Primožovi a Jonasovi, jak jen to půjde. Obzvlášť se těším na etapu na Alpe d’Huez. Je to mytická hora, na kterou mám krásné i méně krásné vzpomínky,“ líčí Kruijswijk.

Pětice domestiků má podle Jumba udělat závod těžký pro ostatní týmy a zároveň být dostatečnou oporou i van Aertovi. „Náš výběr je ve formě a z našeho pohledu schopný docílit našich ambicí nejlepším možným způsobem,“ dodává Zeeman.

Sepp Kuss na pódiu po vítězství v 15. etapě Tour de France.

Kuss se dostal do nominace i přesto, že musel společně s celým týmem odstoupit z nedávného Kolem Švýcarska poté, co čtyři blíže nespecifikovaní jezdci Jumba měli covid.

Jumbu se po loňském předčasném odstoupení Rogliče z Tour kvůli zranění přítomnost Vingegaarda vyplatila, Dán roli náhradního lídra ustál a dojel druhý. Že s ním tým počítá i letos, je i kvůli Rogličovým problémům s kolenem logické.

A nedávné Critérium du Dauphiné, které Roglič ovládl celkově před Vingegaardem, ukázalo, že se forma obou jezdců ubírá správným směrem.

RUKU V RUCE. Ukázka spolupráce týmu Jumbo-Visma: Primož Roglič (vlevo) slaví triumf na Dauhphiné, Jonas Vingegaard se raduje z vítězství v královské etapě.

Ani vidina vyhraných sprinterských či klasikářských etap v podání van Aerta se nezdá nereálná, vždyť s minimální podporou vyhrál na Tour už tři spurty, mezi nimi i ten loňský na Champs-Élysées. Jak blízko bude van Aert k zisku zeleného dresu, je ale otázkou, také vzhledem ke zranění kolene, které si měl přivodit minulý týden na tréninkovém kempu.

Že pojede Jumbo na Rogliče i Vingegaarda, oznámil Zeeman už v lednu. Tehdy ale také tvrdil, že součástí osmičky pro Tour bude dvojnásobný mistr světa v časovce a nová posila týmu Rohan Dennis.

„Je skvěle uzpůsoben k tomu, aby nás na Grand Tour podporoval. Všichni víme, jak v Ineosu pomohl Tao Hartovi k titulu na Giru v roce 2020. Pro nás je snovým přírůstkem do týmu,“ liboval si v lednu Zeeman.

I kvůli tomu je trochu překvapením, že se Dennis v konečné nominaci neobjevil. Je možné, že vinu na Dennisově absenci hraje covid, také on byl společně s Kussem součástí sestavy na nemocí promořeném Švýcarsku.

Roglič s Vingegaardem tedy budou mít v horách k ruce především Kusse, Kruijswijka a Benoota, zatímco van Aerta mají opečovávat Laporte s van Hooydonckem. „Budu k ruce Woutovi ve sprintech po celou Tour. Téměř všechny závody jsme od začátku sezony absolvovali spolu, jsme na sebe napojeni,“ říká Laporte.

Steven Kruijswijk během třetí etapy Vuelty.

Bude ale takto omezená podpora stačit k zisku alespoň jednoho ze zmíněných dresů?

Tři mušketýři za jeden dres

Nejdéle s oznámením své sestavy otálel tým Ineos. Snad i protože pelotonem procházející vlnou covidu byl zasažen jeden z jeho trojice lídrů Adam Yates. Pro něj má být letošní Tour příležitostí po hubenějších sezonách opět zazářit. Doplní ho šampion Tour z roku 2018 Geraint Thomas, čerstvý držitel titulu z Kolem Švýcarska.

Adam Yates (druhý zleva) ze stáje Ineos Grenadiers během závodu Kolem Švýcarska

A protože se Ineosu už v roce 2019 osvědčilo přijet na Tour s kolumbijským jezdcem v záloze, dvojici Britů doplní ještě vítěz letošního Baskicka Daniel Martínez.

„Adam, Dani a Geraint jsou pro celkové pořadí těžké váhy a dokážou zdolat velkou výzvu. Po celou sezonu ukazovali, že jsou ve formě, a na start v Kodani se postaví ve skvělé kondici,“ věří zástupce týmového ředitele Rod Ellingworth.

Doprovod jim budou dělat ostřílení pomocníci na Grand Tour: Luke Row, Jonathan Castroviejo, který už v květnu pomohl Richardu Carapazovi k druhému místu na Giru, a letošní šampion Paříž-Roubaix Dylan van Baarle.

„Žádný tým by si nemohl přát lepší superdomestiky než Dylana, Jonathana a Luka,“ pochvaluje si Ellingworth.

Kolumbijský cyklista Daniel Felipe Martínez.

Sestavu doplňují britský univerzál Tom Pidcock a současný mistr světa v časovce Filippo Ganna. I přestože oba mají v pelotonu velké jméno, na Tour budou letos debutovat.

„Tato skupina závodníků je zosobněním všeho, co Ineos představuje. Jsou odvážní a nekompromisní, ale také mají smysl pro humor, který je pro úspěch na Tour nezbytný,“ myslí si ředitel týmu Dave Brailsford.

Geraint Thomas

S několika lídry přijížděl na Grand Tour pravidelně Movistar, většinou to ale znamenalo jen napětí uvnitř týmu a velký výsledek se dostavil spíše ojediněle.

V Ineosu věří, že dokážou své „těžkotonážní“ lídry přimět ke spolupráci, a dosáhnou tak na osmý žlutý dres během deseti let.

21 etap a 3 349 kilometrů ukáže, jaká ze zvolených taktik přinese úspěch a který tým odjede z letošní Tour naprázdno.