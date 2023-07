ONLINE: Výbušný den v kraji sopek. Dostane v desáté etapě Tour šanci únik?

Zatím pouze dvakrát dostali jezdci z úniku možnost dojet si na letošní Tour de France pro vítězství v etapě. Po volném dni by mohla tato příležitost přijít znovu. Který z cyklistů vjede do druhého týdne francouzské Grand Tour nejlépe? A jak pojmou 167 kilometrů dlouhou trasu z Vulcanie do Issoireu favorité? Sledujte od 13:20 v naší podrobné online reportáži.