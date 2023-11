Možný start Tour v Česku? Velká reklama a jistě skvělá atmosféra, říká Svorada

„Pokud už takové debaty začaly, určitě potěší spoustu fanoušků,“ říká někdejší vynikající sprinter, etapový vítěz na Tour, Giru i Vueltě.

Ne, zatím nejde o nic jistého. Snaha přivést francouzskou Grand Tour do Čech je teprve na začátku.

V současné době si uchazeči zjišťují veškeré podklady – kolik celá událost stojí, jaké podmínky jsou součástí přihlášky či si dělají veřejné průzkumy. „Pokud vše vyjde, bavíme se o letech 2028 nebo 2029,“ upřesnil Přemysl Novák, vedoucí projektu L’Etape Czech Republic, který spadá do portfolia agentury.

Právě tento závod určený amatérům podle Svorady zvyšuje šance, že se zde Grand Départ uskuteční. L´Etape se totiž koná pod hlavičkou ASO, tedy organizátorů „velké“ Tour, navíc si díky němu česká agentura vyzkoušela, co obnáší vyjednat uzavírky silnic a další náležitosti spojené s pořádáním velké cyklistické akce.

„Byl jsem u všech jeho tří ročníků,“ povídá Svorada. „Každý rok mi přišlo, že akce posouvala laťku výš a výš. Myslím si, že i to by mohlo u ASO překlopit misku vah na naši stranu. Je vidět, že dokážeme uspořádat velké akce.“

V jistých ohledech se podle něj pořádání tohoto amatérského klání a profesionální Tour neliší. Třeba pokud jde o vyjednání uzavírek.

„Jen v případě Tour by nešlo o jeden den, ale o tři, tolik etap se totiž v zahraniční zpravidla odehrává,“ líčí. „Samozřejmě ale neříkám, že půjde o něco jednoduchého. Obnáší spoustu dalších jednání, dost politického vlivu i bude nutné uspět mezi dalšími zájemci. Ale jak jsem říkal, Petr Čech Sport má v tomto ohledu řadu zkušeností a podle mě je jednou z mála agentur, které by tuto akci mohly uspořádat.“

JEDNOU TŘEBA V ČESKU? Zleva Felix Gall (AG2R), Tadej Pogačar (UAE) a Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) jedou na čele dvacáté etapy Tour de France 2023.

Start Tour podle něj může přinášet řadu výhod. Klání se vysílá ve 190 zemích světa a třeba jen v Evropě podle údajů ASO sledovalo letošní ročník v průměru 150 milionů lidí. Což samozřejmě znamená i skvělou reklamu.

„Akce tohoto typu určitě přiláká spoustu turistů a dalších zájemců z cyklistického prostředí,“ uvádí někdejší vítěz slavného sprinterského dojezdu na Champs-Élysées. „Nejen po dobu samotné akce. Lidem se tady třeba bude líbit a vrátí se. A nebo, když někteří uvidí etapy v televizi, řeknou si, že by se na místa, kde se jelo, chtěli podívat na vlastí oči. Trať by byla určitě zajímavá i z pohledu památek.“

Pokud by jednání dopadla zdárně, jako nejvhodnější se mu pro start jeví Praha a střední Čechy.

„Česko má samozřejmě spoustu zajímavých lokalit. Moc dobře znám jižní Moravu, Vysočinu, trasy v okolí Beskyd, Olomouce, kde se jezdí Czech Tour,“ vyjmenovává. „Ale myslím si, že by pro start přicházela v úvahu jedině Praha a přilehlé okolí. Asi by nedávalo moc smysl přivést sem Tour a začít třeba kolem Pálavy. Byť i to je krásná lokalita.“

Podobně uvažují i sami potenciální pořadatelé. Právě v okolí hlavního města vedou L´Etape, a tudíž mají tuto lokalitu prozkoumanou nejen geograficky, ale zároveň mají zkušenosti z jednání s místními úřady.

Další z etap by pak mohla vést v horách v pohraničí. I zde by měli předchozí praxi. Na příští rok totiž plánují doplňkový vrchařský závod. Kde konkrétně bude, zatím neoznámili.

PELOTON. Start třetího ročníku české L’Etape.

Ať už by se ale jelo kdekoliv, Svorada věří, že by čeští příznivci vytvořili skvělou atmosféru. „Z vlastní zkušenosti vím, že čeští fanoušci takoví jsou. Cyklokros, biatlon hokej...,“ dává za příklad. „Lidé jsou u nás zvyklí chodit na sport obecně a bavit se jím. Takže pokud by se povedlo start Tour u nás uskutečnit, věřím, že by byl minimálně srovnatelný s předchozími zahraničními starty.“

Ty jsou v posledních letech už takřka pravidlem. Letos francouzská Grand Tour začínala ve Španělsku, loni v Dánsku a v příštím roce vypukne v Itálii. I Svorada zahraniční starty zažil, V roce 1996 jel v Nizozemsku, o dva roky později v Irsku – kde v Corku oslavil etapové vítězství – a v roce 2002 v Lucembursku.

Pokaždé byly podle něj výjimečné. „Co jsem zažil, tak na nich vždy byla znát větší euforie diváků a bylo vidět, že si je všichni užívají. I jejich počet byl větší. Což je logické, start Tour pro ně přeci jen nebyl běžný,“ říká.

Třeba ho za pár let okusí i Češi.