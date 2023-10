Tour de France v Česku? Žádná utopie, v úvahu připadají sezony 2028 či 2029

Tour de France v Česku. Pro fanoušky jde jistě o lákavou představu. Jenže zároveň i o science-fiction?

Ne, není to nemožné.

„I pro nás šlo dřív o vzdálený sen,“ říká Přemysl Novák, vedoucí projektu L’Etape Czech Republic. „Ale postupně nabírá stále reálnějších obrysů. Už můžu potvrdit, že bychom na naše území chtěli přivést start Tour.“

Za myšlenkou hostit Grand Départ, tedy úvod nejslavnějšího cyklistického závodu světa, stojí agentura Petr Čech Sport, do jejíhož portfolia spadá právě i podnik L’Etape. Ten je určený amatérským jezdcům a nadšencům, jeho cílem je přiblížit atmosféru Tour a zaštiťuje ho organizace ASO, jež „velkou“ Tour pořádá.

Přemysl Novák (vlevo) s cyklistou Zdeňkem Štybarem

„Celá iniciativa se od L’Etape odvíjí,“ říká Novák. „Díky ní jsme získali kontakty na ASO, máme dobrou vyjednávací pozici. Také jsme si vyzkoušeli, co obnáší jednání s úřady, zajištění logistiky či zázemí.“

Upozorňuje ale, že jsou teprve stále v rané fázi: „Nyní si zjišťujeme veškeré podklady. Tedy kolik celá událost stojí, co musíme splnit, co všechno je součástí přihlášky a děláme si veřejné průzkumy. Pokud vše vyjde, bavíme se o letech 2028 nebo 2029.“

Stovky milionů korun

Výhodou by mohlo být, že zahraniční starty Tour se v posledních letech staly takřka pravidlem. Letos závod začínal ve španělském Baskicku, loni v Dánsku, v příštím roce vypukne v Itálii.

Že by jednou k těmto zemím přibylo i Česko, se prý navíc zamlouvá i samotnému francouzskému řediteli Christianu Prudhommovi. „Víme, že je naší myšlence nakloněn,“ říká Novák.

Celkovým vítězem se stal Jonas Vingegaard (druhý zleva na stupni vítězů) a převzal trofej z křišťálového skla. Zelenou trofej získal vítěz bodovací soutěže, Jasper Philipsen (na stupni vítězů vlevo). Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil předseda představenstva Škoda Auto, Klaus Zellmer (vpravo).

Pochopitelně ne zadarmo. Za možnost pořádání Grand Départ se platí a tím náklady teprve začínají. Dál musíte zajistit kompletní zázemí, uzavírky silnic, pořadatele. Rozpočet by mohl narůst do stovek milionů korun. „Většinu by měly pokrýt veřejné finance. Kraje, města, turistické instituce jako třeba Czech Tourism,“ vyjmenovává Novák.

Zapojit by se mohli i někteří soukromí sponzoři. U nich je ale problém, že ASO na základě vlastních partnerských smluv výrazně zužuje, s kým můžete jednat.

A taky hodně politiky

Jedním z důvodů, proč by Česko mělo vyhradit finance na pořádání závodu, je podle Nováka investice. Tour každoročně patří mezi nejsledovanější sportovní akce světa. Podle organizátorů sledovalo jen v Evropě letošní ročník v televizi 150 milionů lidí.

„Jde o skvělou reklamu. Když se bavíme s předchozími organizačními týmy, na příjmech z turismu a dalších služeb se částka desetinásobně vrátí,“ pokračuje šéf české L’Etape, který se v minulých dnech setkal v regionu Emilia-Romagna se zástupci Italů.

„Podobně to má postavené i samotné ASO. Kolem závodění se točí tak dvacet procent jednání, zbytek je nadstavba jako marketing nebo dopad na místní obyvatele. Jejich cílem je, aby oblast ze závodu těžila i v následujících letech,“ dodává.

Jonas Vingegaard dojíždí s jezdci z týmu do cíle závěrečné etapy Tour de France.

S podobnými argumenty chtějí nyní zástupci agentury Petr Čech Sport objíždět kraje a setkávat se s veřejnými institucemi.

Nepůjde ale jen o debaty o financích, musí se rovněž domluvit, kdo oficiální žádost podá. Podle regulí totiž nesmí jít o soukromou společnost, nýbrž o stát či větší územní celky.

„Čeká nás teď i dost politické práce. Jsme v kontaktu se zástupci státu i krajů. ASO třeba požaduje, aby zájem panoval napříč politickým spektrem,“ líčí Novák a dodává, že od schválení přihlášky do startu závodu zpravidla uplynou tři roky.

Pokud vše vyjde, počítá s pořádáním tří etap. Jako nejoptimálnější se jeví Praha a střední Čechy, a to jak z hlediska logistiky, tak i z důvodu, že spolupráci s těmito celky si organizátoři vyzkoušeli už při pořádání L’Etape. Další dějství by mohlo vést v horách. „Ale tak daleko, že bychom designovali etapy, ještě nejsme,“ opakuje Novák.

Zanedlouho však může přijít i taková výzva.