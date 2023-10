Poslední letošní závod WorldTour vyhrál v Číně nizozemský cyklista Vader

Sedmadvacetiletý Vader v Číně zvítězil o šest sekund před Francouzem Rémym Rochasem a o jedenáct sekund před Britem Ethanem Hayterem. Dnešní závěrečnou 6. etapu o délce 168,3 km se startem a cílem v Kuej-linu vyhrál v hromadném spurtu jeho týmový kolega a krajan Olav Kooij.

Bývalý elitní biker Vader si v Číně připsal své dosud největší úspěchy na silnici, kde profesionálně závodí druhou sezonu. Desátý muž z cross country na OH v Tokiu 2021 a bronzový medailista z ME v Brně 2019 se do pelotonu vrátil poté, co měl loni v dubnu na závodě Kolem Baskicka vážný pád, při nimž utrpěl mnohačetné zlomeniny, měl prasklou krkavici a dvanáct dnů byl v umělém spánku.

Sedmasedmdesáté místo obsadil Zdeněk Štybar, jenž minulý týden novinářům řekl, že vzhledem k tomu, že nemá smlouvu na příští sezonu, bude závod v Číně pravděpodobně posledním v jeho silniční kariéře. Druhý Čech na startu Petr Kelemen skončil jednapadesátý.