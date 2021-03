Vakoč před San Remem: 300 kilometrů? Nevadí, i tak se opravdu těším

Dá se vůbec těšit na 300kilometrové martyrium?

Ale jo. Tím, že to je jednodenní závod a tím, že je to poprvé, tak se opravdu těším. Koukal jsem, že počasí má být slušné, což určitě přijde vhod. Nejspíš se pojede i po větru, takže to bude utíkat fakt dost rychle.

Jel jste vlastně někdy 300 kilometrů v závodním tempu?

Třístovku ne, ale nejdelší byla etapa na Giru (7. etapa v roce 2015), kde jsme jeli necelých 270 kilometrů, zrovna nedávno jsem na to koukal. Ale foukalo nám proti, takže jsme na kole strávili 7 hodin a 20 minut. Teď to bude možná rychlejší, maximálně stejně dlouhé.

A o dost jednodušší - na Giru vás pak ještě čekalo dalších 14 dní závodů.

To je pravda.

Na jaké záludnosti si jako nováček musíte dát v závodě pozor?

Hodně důležitá bude ta závěrečná část - poslední dva kopce Cipressa a Poggio. Při Giru jsem tam byl jednou v rámci tréninku, když byl start v San Remu, ale ty kopce neznám, protože nebyla příležitost si je projet. Vím jen, že je důležitá pozice, v jaké do těch kopců člověk najede. Mám to nakoukané z televize, nejsou tam nějaké velké záludnosti, ale očekávám, že v posledních kilometrech bude růst nervozita. Určitě se zeptám kluků, kteří už to jeli, co očekávat a jaký je nejlepší způsob najet tam v co nejlepší pozici. Tam určitě přijdou zkušenosti vhod.

Předpokládám, že tým pojede s jasným cílem - udělat vše pro Van der Poela. Nebo je šance, že byste to sám mohl zkusit třeba na Cipresse?

Zatím netuším, jaká bude strategie a můj úkol. Ale určitě všechno pojedeme na Mathieuho. Nemyslím si, že tam pro mě bude nějaký jiný úkol, maximálně pokud by docházelo k únikům, abych byl součástí. Ale spíš našim cílem bude, aby peloton přijel na úpatí Poggia pohromadě a aby tam Mathieu najel v co nejlepší pozici.

Je asi i pro vaši psychiku důležité, že když už se máte pro někoho obětovat, je to člověk, který může pořád vyhrávat, je to tak?

Určitě. Vlastně je to věc, na kterou jsem zvyklý z Quick-Stepu, kdy jsme téměř do každého závodu šli s tím, že máme velkého favorita. Každý den jsme se snažili vyhrát, takže s tím mám zkušenosti a je fajn to zažívat. Je to úplně jiné, než když člověk pracuje pro někoho, kdo může jet třeba jen o top 10.

V týmu je zatím určitě velká spokojenost s tím, co Van der Poel předvádí. Na startu sezony už vyhrál čtyřikrát.

Jojo, je v perfektní formě. Celý tým jezdí výborně, Tim Merlier už má taky úspěchy, celkově jsme všichni na vysoké úrovni, je tam vidět výkonnostní posun celého týmu od loňska.

San Remo většinou končí spurtem menší skupiny. Že cílem projede na prvním místě osamocený cyklista, to je docela rarita. V případě Van der Poela a jeho 50kilometrových sóloúniků je ale i tohle možnost, ne?

To sice jo, ale nemyslím si, že dlouhé sólo bude reálné na San Remu. Na to jsou potřeba náročnější závody, prudší kopce, kostky, kde už jsou všichni unavení. Tady si nemyslím, že něco takového bude Mathieu zkoušet.

Očekává se další souboj mezi ním a Woutem van Aertem. Kdo další podle vás bude patřit k favoritům?

Určitě Julian Alaphilippe, který je taky v perfektní formě a také sprinteři z Quick-Stepu Sam Bennett s Davidem Ballerinim. Možná pojede i Tadej Pogačar, u kterého jsem zvědavý, jestli nějaký delší útok nevyzkouší.

LONI. Wout Van Aert vítězí ve finiši cyklistického závodu Milán-San Remo.

Co Peter Sagan, který se po covidu teprve vrací do své formy?

Toho bych tentokrát vynechal. Tím, že měl covid, přišel o dost tréninku a na Tirrenu bylo vidět, že není v top formě. Musí se s ním počítat, ale nezařadil bych ho mezi top favority.

Jak vy sám jste zatím spokojený se startem sezony? Dojel jste desátý na Drome Classic, patnáctý na Strade Bianche.

Jo, já jsem spokojen. Jsem rád, že se mi povedlo sezonu zahájit v dobré formě. Zimní příprava probíhala skvěle, cítil jsem se dobře, tak je fajn, že se to promítlo i v závodech. Jen škoda, že jsem nemohl začít závodit o něco dřív. Zrušili Kolem Valencie a já pak cítil, že jsem po těch prvních závodech dost unavený. Nebyl jsem pak v takové kondici na Drome Classic, ale na Strade už jsem se cítil velmi dobře a teď na Tirrenu taky. Bylo to super takhle závodit s Mathieum v takhle úžasné formě a trochu mu pomoct.

Většinu závodů máte společných. Dostanete ještě šanci jet na sebe?

Když člověk závodí spolu s Mathieum, on vždycky bude lídr číslo 1. Ale určitě si myslím, že se naskytne nějaká příležitost i v těch závodech, co pojedeme společně. Těším se na další klasiky v Belgii – E3, Dwars door Vlaanderen, na kterých uvidíme, jak se to bude takticky vyvíjet, snad bude příležitost jet i o výsledek. Na těch velkých závodech – San Remu a Flandrech to ale bude všechno pro Mathieueho.

Kalendář dalších už tedy máte jistý?

Teď to mám víceméně nalajnované na příští týdny. Po sobotě se přesuneme do Belgie, pojedu E3, Dwars a Kolem Flander.

Paříž-Roubaix potom ne?

Roubaix v plánu teď není. Až Brabantský šíp a Amstel.

Na kterou klasiku se těšíte nejvíc?

E3, to je závod, který jsem ještě nejel a líbí se mi tím způsobem, jak tam jdou ty těžké úseky za sebou. Pak samozřejmě na Flandry, které jsem si vyzkoušel loni a kde bude Mathieu obhajovat vítězství. Úžasný, těžký závod.