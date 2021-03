Tři týdny strávil v karanténě, nemohl pořádně trénovat. Pak další týdny trvalo, než se vrátil k pořádnému tréninku. A až nyní, v polovině března, se slovenský šampion Peter Sagan vrátil do profesionálního pelotonu. Na Tirrenu-Adriatiku byste si ho však sotva všimli. Do soubojů o etapové triumfy se nepouštěl. „Zatím jsem na to neměl,“ uznal.