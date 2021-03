Van der Poel vs. Van Aert vs. Alaphilippe. Kdo ovládne Milán-San Remo?

Před startem se o nikom jiném příliš nemluví. A je to logické. Vždyť v letošní sezoně zatím platí, že kde se toto trio představí, je z toho náramná podívaná.

Dohromady si Van der Poel, Van Aert a Alaphilippe letos připsali už sedm triumfů. První jmenovaný jich má čtyři, Van Aert dva a Alaphilippe jeden.

A i nyní se od nich nic jiného nečeká.

„My ostatní jsme jen takoví vyzyvatelé. Oni jsou ti největší favorité, to je jasné,“ říká Arnaud Démare, vítěz závodu z roku 2016.

Prvních 200 kilometrů hlavně neusnout

Milán-San Remo se letos vrací k tradici.

V itineráři 112. ročníku už opět figurují známá stoupání jako jsou Capo Mele, Capo Cervo a Capo Berta, která v loňském roce vyřadil zákaz vstupu od starostů tamních měst.

Nezvyklý byl loni i srpnový termín a s ním spojené teplé počasí. Aby se jel závod pod modrou oblohou a ve třiceti stupních? Málo vídané. Kdysi se zde jelo dokonce i na sněhu.

Milano Sanremo @Milano_Sanremo ❗#Savethedate: 20/03/2021 Milano-Sanremo powered by @eolo_it ❗Ecco a voi il percorso della 112^ edizione della Milano-Sanremo! | Here the route of the 112th edition of Milano-Sanremo powered by EOLO. #MilanoSanremo https://t.co/A7ln2x6CZP oblíbit odpovědět

V čem se však loňský ročník nijak nevymykal, byl průběh klání. Za posledních více než dvacet let se nestalo, aby vítězný únik vznikl dál než 10 kilometrů před cílem.

Což se loni jen potvrdilo.

To nejdůležitější se odehrálo až na Poggiu, posledním stoupání. Nejprve se od zbytku pole oddělil Alaphilippe, načež se k němu přidal Van Aert a v cílové rovince ho přesprintoval.

Poslední triumf závodníka, který vykročil za vítězstvím dál před cílem, se datuje do roku 1996, kdy Gabriele Colombo zvítězil ze skupiny, jež nastoupila na Cipresse (22 km před cílem).

I proto mnozí Milán-San Remo popisují jako závod, kde rozhoduje posledních deset minut. Úvodních více než šest hodin je hlavně o vyčkávání.

„Prvních sto padesát až dvě stě kilometrů je to jen o jízdě v balíku a snaze, abyste neusnuli,“ říká Van der Poel.

UPLAKANÝ DEN. Cyklisté v závodě Milán-San Remo sedm hodin mokli.

Tlak? Spím klidně, říká Van der Poel

Pokud by měl někdo prolomit sérii neúspěšných úniků daleko před cílem, nabízí se jedno jméno. Van der Poel.

Otálet s nástupem až do poslední chvíle? Ne, to není příliš jeho styl.

Už na začátku sezony si Nizozemec na klasice Kuurne-Brusel-Kuurne střihl 80kilometrové sólo, minulý týden na Tirrenu-Adriatiku pak vyhrál po samostatném úniku 50 kilometrů před cílem.

„Musíte předpokládat, že každý závod zaútočí v ten nejméně očekávaný moment,“ líčí jeho rival Van Aert.

SÓLOJÍZDA. Mathieu van der Poel si jede pro druhý triumf v etapě na Tirrenu.

Dobrých příležitostí k nástupu však na trase moc není. Což si Van der Poel uvědomuje. Šest kilometrů před cílem se nachází výšlap Poggio, dvaadvacet Cipressa, pětačtyřicet Capo Berta.

Jinak se jede převážně po rovině.

„Právě proto je to jeden z nejtěžších závodů, jaký můžete vyhrát. Nedá se moc kde útočit,“ míní Van der Poel. „Většinou musíte čekat až na Poggio, protože Cipressa je daleko před cílem a navíc se tam jede ostré tempo. Ale ani na Poggiu to není jednoduché, protože není nijak prudké.“

Jezdec stáje Alpecin-Fenix, který se bude moci spolehnout i na pomoc Petra Vakoče, se na Milán-San Remu představil už loni. Tehdy skončil třináctý. Letos se od něj pochopitelně čeká vítězství, tlak si ale nepřipouští.

„Už jsem v takové situaci během kariéry několikrát byl, mám klidné spaní,“ tvrdí. „Pokusím se závod vyhrát. Když to nevyjde, budu mít v budoucnu ještě několik šancí na to, to dokázat. Jsem realista, vím, že nevyhraju všechno.“

Bude mít Van Aert výhodu?

Van Aert už na Milán-San Remu poznal, jaké to je slavit. Že by tím však opadly jeho ambice, rozhodně nehrozí.

„Jistě, určitě je větší zábava vyhrát něco, co jste předtím nevyhráli. Ale je zároveň i zábava vyhrát závod dvakrát,“ říká jezdec týmu Jumbo-Visma.

Naopak, Van der Poel si myslí, že belgickému rivalovi může loňský úspěch ještě pomoct. „Bude mít díky tomu výhodu, ví, do čeho jde. Bude to pro něj o trochu lehčí,“ tvrdí.

DOKÁZAL TO. Wout Van Aert vítězí ve finiši cyklistického závodu Milán-San Remo, vedle druhý Julian Alaphilippe.

Van Aert neustále potvrzuje, jak univerzální je. Na Tirrenu-Adriatiku zvítězil v hromadném sprintu, ovládl časovku, a k tomu byl navíc druhý za Tadejem Pogačarem v celkovém pořadí.

„Bylo to poprvé, co jsem na worldtourovém závodě jel na celkovou klasifikaci. Porazil mě jen vítěz Tour de France, takže bych řekl, že to byl velice dobrý začátek,“ usmívá se.

Právě univerzálnost je na San Remu velkou výhodou. V přehledu vítězů závodu totiž figurují jak klasikáři, tak i typičtí sprinteři.

A on je skvělý v obou disciplínách.

„Sedí mi to, to je pravda. Ale to i Van der Poelovi,“ líčí. „Cipressa i Poggio jsou kopce, které přejedete za pět až deset minut. To nám vyhovuje. Navíc umíme i oba sprintovat.“

Alaphilippe je raději opatrnější

Trojici největších favoritů uzavírá Alaphilippe, vítěz z roku 2019. On sám je však v předstartovních prohlášeních opatrnější.

„Jsem jedním z favoritů? Ano, nejspíš. Jsem ten největší favorit? Ne. Těmi jsou Van der Poel a Van Aert,“ říká. „Samozřejmě, že chci být mezi nimi. Chci zanechat dojem. Ale když se podíváte na jejich výkony v posledních dnech, to oni jsou ultrafavorité.“

Francouz má z hvězdného tria zatím nejméně vítězství - jednou slavil na Tirrenu. O to sladší pro něj ale bylo.

Po loňském triumfu na mistrovství světa v Imole dělal chyby. Předčasně slavil, najel do motorky. I proto před sezonou vyhlásil: „V duhovém dresu je každá chyba víc vidět. Poučím se.“

Což zatím plní.

Na letošní ročník klání se těší. Víc než kdy jindy. „Ať se stane cokoliv, tenhle ročník Milán-San Rema bude ten, na který nikdy nezapomenu. Odjet ho v duhovém trikotu je velká pocta. Každý kilometr si vychutnám,“ plánuje.

Kromě Alaphilippa figuruje v sestavě Deceunincku-QuickStep i Zdeněk Štybar. V případě sprintu hlavní skupiny se belgická stáj může spoléhat i na rychlíky Sama Bennetta nebo Davida Balleriniho.

Kdo další?

Ačkoliv trojice Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe budí největší očekávání, na startu nebudou chybět ani další zajímavá jména.

Kdo je také na startu? Jumbo-Visma: Van Aert

AG2R: Van Avermaet, Naesen

Alpecin-Fenix: Van der Poel, VAKOČ

Astana: G. Izagirre

Bahrain-Victorious: Colbrelli

Bardiani-CSF: Battaglin

BORA-hansgrohe: Sagan, Ackermann, Schachmann

Cofidis: E. Viviani, G. Martin

QuickStep: Alaphilippe, S. Bennett, ŠTYBAR

EF Education: Bettiol, Higuita, Cort

Groupama-FDJ: Démare

Ineos: Kwiatkowski, Ganna

Israel Start-Up Nation: De Marchi

Lotto: Gilbert, Ewan, Wellens

Movistar: N. Oliveira

Arkéa Samsic: Barguil

BikeExchange: Matthews

DSM: Bardet, Kragh Andersen

Qhubeka ASSOS: Nizzolo, Campenaerts, Clarke

Total Direct Energie: Boasson Hagen, Bonifazio, Terpstra

Trek-Segafredo: Nibali

UAE Emirates: Kristoff, Gaviria, Trentin, Formolo

Van der Poel třeba čeká velké věci od Michaela Matthewse. „Umí sprintovat, dařilo se mu tu loni, letos se mu povedlo Paříž-Nice. Určitě je to člověk, který si zaslouží sledovat,“ říká Nizozemec.

Matthews po loňské sezoně opustil tým Sunweb a přestoupil do stáje BikeExchange (dříve Mitchelton-Scott). Loni byl na San Remu třetí a stejnou pozici obsadil i v roce 2015.

Z bývalých vítězů se závodu zúčastní i Démare, Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski a Alexander Kristoff.

„Van der Poel, Van Aert a Alaphilippe jsou dominantní, za nimi to je ale docela vyrovnané,“ popisuje Démare z Groupama-FDJ. „Letos máme v týmu výbušnější jezdce, aby mi pomohli přejet Poggio. Cílem je být ve hře.“

Kdo také nechybí je Peter Sagan. Ten byl v minulosti na San Remu dvakrát druhý, letos ale kvůli prodělanému covidu, který ho na několik týdnů vyřadil z tréninku, mezi největší favority nepatří.

A zapomínat by se také nemělo na veterána Philippa Gilberta, který prožije už šestnáctý start na San Remu.

I díky těmto zkušenostem jezdec Lotta Soudal říká: „I dobře trénovaný amatér by dokázal dojet do cíle San Rema, není to opravdu nic těžkého. Ale závod vyhrát? To je něco jiného. Finále je vždycky strašně hektické, je tam spousta jezdců, kteří chtějí zvítězit.“

Kdo se jím stane tentokrát?