Beru ji den po dni. Jako život, říká Sagan o Tour. Naladil se na ni v Česku

Že skutečně do Česka zamíří, však bylo dlouho nejisté. Dvaatřicetiletý Slovák musel kvůli pozitivnímu testu na covid opustit závod Kolem Švýcarska a ačkoli ve čtvrtek Peter Privara, šéf slovenské cyklistiky, oznámil, že by už měl být v pořádku, zároveň dodal: „Definitivní to ale bude, až bude na startu.“

Tak dlouho fanoušci na potvrzení nakonec čekat nemuseli. V sobotu si řidiči mohli všimnout dvojice mužů v dresech stáje TotalEnergies, jak si to za provozu míří směrem k dějišti šampionátu.

Kdo v tu chvíli pochyboval, o koho se jedná, o několik minut později na náměstí, když muži překonali hrazení a projeli startovním prostorem, už věděl: Peter a Juraj Saganovi dorazili!