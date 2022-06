Šampion Zahálka: Cože? Já jsem mistr? Chtěl jsem jen připravit pozici pro tým

Kdy jste uvěřil, že to bude váš závod?

Až sto metrů před páskou. Ani když jsem měl minutu k dobru, jsem si nebyl jistý. Trať byla tak těžká, že minuta nic neznamenala. Navíc mě docela chytaly křeče a tři kilometry před cílem byl brdek, kde se dalo snadno třicet vteřin ztratit. Já jsem se ani neotáčel. Vlastně až v zatáčce před cílem. A stejně jsem pořád čekal, jestli z boku někdo přijede.

Asi nebyl původní týmový plán jet skoro tři čtvrtiny závodu v úniku a z něj vyhrát, že?

Ne. Měli jsme taktiku, že někdo musí ujet. Ideálně v trošku větší skupině. Nakonec jsem tam byl sám s Danem Turkem a pak mi už bylo jen řečeno, ať jedu doraz a připravím pozici pro ostatní. Dneska se mi to sešlo. Měl jsem skvělá čísla, málokdy jsem měl taková. Kopce jsem jel na 440, 450 wattů.

Vypadalo to, že nemáte žádný problém.

Snažil jsem se šetřit energii v každém okamžiku. Každý brdek jsem chtěl přežehlit, aby mě to nějak nezahltilo. Fakt se mi to sešlo všechno. Snažil jsem se formu směřovat na tohle období. Asi to vyšlo.

Napadlo by vás, že po 140 kilometrech v úniku získáte titul?

Vůbec. Tenhle profil únikům nahrává, sjezdy byly dost technické, ale stejně bych to nečekal. Asi nikdo nečekal, že zrovna já budu mistr a že budu mít tohle tričko (podívá se na dres s českou trikolorou na hrudi).

Myslíte si, že vás soupeři podcenili?

Asi jo. Já nejsem typ, který by zrovna vyhrával. Vždy jsem spíše pro tým. Takové to bylo i dnes ze začátku, akorát se to potom odvíjelo jinak a sešlo se to na vítězství. Samozřejmě mi pomohli i kluci, kteří vzadu hlídali nástupy soupeřů.

V jednom okamžiku jste měl na pronásledovatele už jen 20 sekund k dobru, ale pak náskok zase začal stoupat. Věděl jste to?

Já se snažil ty vteřiny z hlavy vytěsnit. Ale ano, dvě kola před koncem to bylo takhle těsné. Dostal jsem pokyn, ať jedu podlahu, aby to ostatní bolelo. Řekl jsem si, že jim to nedám zadarmo. A oni se zlomili.

Matěj Zahálka se raduje, ovládl český šampionát v silniční cyklistice.

Kdy jste pak dostal pokyn, ať jedete na sebe a ne pro týmové kolegy?

V posledním kole. Najednou jsem měl minutu náskok. Řekli mi, ať jedu, že je za mnou pět lidí. Nepřemýšlel jsem a jel, co jsem mohl.

Posune vás titul do jiné role? Z pomocníka na lídr?

Takhle jsem nepřemýšlel. Dojde mi to až v týdnu. Teď mám hodně dojmů, které se mixují.

Začínal jste jako triatlonista. Jak složitá je cesta od triatlonu k silničnímu titulu?

Michael Kukrle si prošel tou samou cestou, vlastně jsme spolu začínali v triatlonu. Je to tak dávno, že to nedokážu posoudit. Pak jsme oba s Kukim přeskočili na cyklistiku. Aspoň není člověk zaměřený na jednu disciplínu a je všestranný.

Co máte nyní v plánu?

Teď si dám volno. Sibiu Tour, kam se náš tým chystá, nejedu. Možná mě pak čekají nějaké závody ze série Visegrádů, ale nominace ještě není hotová.