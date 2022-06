A vítězem je... Elkov, jak jinak. Proč s tím Hirt, Vakoč a spol. nic nezmohli

A tak si i Jan Hirt, šestý muž letošního Gira, v Mladé Vožici do mikrofonu České televize ulevil: „Cyklistika je kolektivní sport, to se ví dávno. Opět se projevila kolektivní síla Elkovu.“

S mohutnou armádou jedenácti mužů stála hradecká stáj na startu.

Taktika? Všichni budeme nastupovat a neustálými nástupy rozbíjet a unavovat peloton. Připravíme tím pozici pro koncový útok jednoho vyvoleného muže.

V koncovce závodu protřídili protivníky natolik, že Elkov hrál v závěrečném okruhu přesilovku 6:3 proti ostatním.

Teď jen, kdo bude jeho koncovým mužem.

ELKOV VŠE HLÍDÁ. Od startu do cíle hradecká stáj kontrolovala mistrovský závod.

Ze svého středu vytáhli trumf, s nímž snad nikdo nepočítal. Nebyl jím ani obhájce titulu Michael Kukrle, ani předloňský vítěz Adam Ťoupalík, ani časovkářský šampion Jan Bárta.

Mistrem republiky se stal osmadvacetiletý Matěj Zahálka, který kdysi začínal jako triatlonista a později se ve své cyklistické kariéře tolikrát obětoval pro jiné. Také proto mu momentálně patří až 1128. místo světového žebříčku.

Šlapal 130 kilometrů v úniku. Zdálo se, že je jen návnadou, že rozehrává taktickou partii pro kolegy z Elkovu. Tolik expertů a protivníků si to myslelo. I on sám.

„Párkrát už jsem byl takhle dlouho v úniku, ale nikdy ne s tím, že bych potom na konci bojoval o vítězství,“ říkal. „I tentokrát jsem dostal pokyn: Jeď v úniku podlahu, ať to ostatní bolí.“

Zpočátku s Danielem Turkem ze stáje Felbermayr a v posledních dvou a půl kolech úplně sám tvrdil v úniku muziku a čekal, až se závěrečného partu ujmou jiní muži ve žlutomodrých dresech Elkovu.

Jenže když měl v posledním kole před pronásledovateli stále náskok 45 sekund, šéf týmu Vladimír Vávra jej vybídl: „Jeď o titul.“

Poslechl. A vyhrál. I když na posledním kratším stoupání dostával křeče a do posledních desítek metrů se obával: Teď se kolem mě přeženou a já to nedám.

„Euforie. Nechápu to. Neskutečný pocit. Odměna za léta práce pro jiné,“ padalo z něj, když dotáhl své úsilí až do konce.

„Ale nikdy bych to nedokázal bez pomoci kluků z týmu, kteří za mnou hlídali nástupy soupeřů. Bylo to dílo nás všech,“ ujišťoval.

Vyčekaný triumf

Marně ho stíhali špičkoví profesionálové na tomto dramatickém šampionátu mnohých návratů, jehož atraktivitu bohužel fanouškům pokazil absolutně nepovedený televizní přenos, který Česká televize přebírala od firmy Techniserv IT, spolupracující se svazem.

Jan Hirt se vrátil na vrcholný domácí podnik po dvou letech a s pohledem na kopcovitější profil před jeho startem poprvé prohlásil: „Nějaké ambice letos mám.“

Skončil pátý.

Autogram od šestého muže Gira. Jan Hirt a stylově oblečená fanynka před startem mistrovství republiky v Mladé Vožici. V minulosti na často rovinatých domácích šampionátech vítězné ambice neměl. "Tentokrát vzhledem k profilu trati nějaké mám," povídal.

Petr Vakoč se vrátil na silnici osm měsíců poté, co na ní ukončil kariéru, a následně se raději vrhl na maratony horských kol. Přesto se chystal: „Porvu se o vítězství.“

Dojel šestý.

Peter Sagan se v rámci tradičně společného mistrovství ČR a SR navrátil do pelotonu pouhých devět dní od chvíle, kdy musel odstoupit kvůli covidu z etap Kolem Švýcarska.

Cíl proťal sedmý (ovšem coby první Slovák).

„Kdybych na to po covidu neměl a kdybych neměl motivaci, tak tady nejsem. Byl to dobrý trénink před Tour,“ liboval si.

Od roku 2011 se mistr Slovenska v silniční cyklistice jmenuje Sagan, sedmkrát Peter, čtyřikrát Juraj. Oba přijeli i na společné mistrovství ČR a SR do Mladé Vožice. "Kdyby nebyla motivace, tak tu nejsem," prohlásil Peter.

U stupňů vítězů gratulovala slovenská legenda světové cyklistiky senzačnímu českému mistrovi Zahálkovi.

Občas se takové často až dojemné příběhy stávají. Pomocník vystoupí ze stínu svých slavnějších kolegů a užije si své dlouho vyčekané okamžiky slávy.

„Matěj si to svou bojovností a tím, že se pustil do tak dlouhého úniku, neskutečně zasloužil,“ ujišťoval Adam Ťoupalík. „Jsem rád, že to na titul vyšlo právě jemu.“

Vakoč se snažil pomoci Hirtovi

V souboji s převahou Elkova nepomohl českým profesionálům ze zahraničních stájí ani pokus spojit své síly v posledním okruhu. V nejtěžším šestikilometrovém stoupání tehdy Vakoč nabídl Hirtovi podporu.

„Honza mi v minulosti na mistrácích trochu pomohl, chtěl jsem mu to oplatit,“ vyprávěl Vakoč. „Řekl jsem mu, že při stíhání Zahálky mu v kopci zkusím rozjet tempo, ať z něj pak zkusí sám nastoupit. To byla jediná možnost, aby aspoň jeden z nás měl šanci bojovat o vítězství.“

Ale na hrázi jménem Elkov Kasper, která likvidovala jejich snahy, si i oni dva vylámali zuby.

„Celý den jsem nedělal nic jiného, než že jsem sjížděl nějaké úniky Elkovu,“ svěřoval se Hirt. „Kdykoli jsem někoho z nich sjel, přivezl jsem si za sebou čtyři další. To mě dost vysílilo, ke konci závodu už jsem byl prázdný, už jsem na to neměl nohy.“

Vakoč měl podobné pocity: „Možná to chtělo, aby byl závod o kolo delší. A hlavně tu chyběli Zdeněk Štybar a Pepa Černý (oba se snaží dát dohromady po následcích vracejícího se onemocnění). Potřebovali jsme víc silných závodníků, abychom mohli konkurovat Elkovu.“

Nicméně i Vakoč vysoce vyzdvihl kousek, který předvedl Zahálka. „Vůbec by mě nenapadlo, že bude po tak dlouhém úniku schopný vyhrát. Právě proto jsme byli dlouho docela v klidu, protože jsme ho v jednu chvíli měli kousek od nás. Ale v závěru jel neskutečně.“

Domácí mistrovství cyklistů se proměnilo v absolutní trumf stáje Elkov Kasper. Na stupních vítězů měli tři své cyklisty - a možná navrch i čtvrtého, budoucího. Aneb stříbrný Jan Bárta a jeho nejmladší potomek.

Národním šampionem je borec, který nikdy předtím nebyl v dospělé české reprezentaci na mistrovství světa či Evropy.

Teď mu titul zajišťuje minimálně start na srpnovém evropském šampionátu v Mnichově.

„To ani nevím, tak to by bylo super,“ nadchlo Zahálku.

Neděle se stala dnem „mistráků“ po celé Evropě. Dresem šampionů své země byli dekorováni také Mark Cavendish, Florian Sénechal, Nils Politt, Tim Merlier, Joao Almeida, Peter Sagan... A Matěj Zahálka.

Dobrá společnost, nemyslíte?

DVA ŠAMPIONI. Matěj Zahálka (vlevo) a Peter Sagan.

Za cílem se dojatě objímal s mladším bratrem Štěpánem, rovněž cyklistickým závodníkem.

„Štěpán je mistr ve starších žácích, tak jsem mu říkal, že už mám taky mistrovské tričko. Doufám, že jsem mu nastavil laťku a on ji několikanásobně překoná,“ usmíval se vítěz z Mladé Vožice.