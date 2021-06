Další Saganova show. Mohl si z nás udělat trhací kalendář, říkal soupeř

„Byl to rychlý, dlouhý závod ve velkém teple. Ale myslím, že mi vyšel nad očekávání, protože jsme hned ve druhém kole odjeli a dotáhli to plus mínus až do konce,“ bilancoval.

Sagan předtím nepřišel na sobotní tiskovou konferenci a jeho tým oznámil, že neposkytne ani žádné individuální rozhovory. V tiskové zprávě organizátoři šampionátu z Bánovců nad Bebravou dopředu avizovali: „V rámci bezpečnosti bude Peter Sagan vystavený kontaktu s co nejmenším počtem lidí. Držíme mu palce, aby na Tour zaútočil na zelený dres ve zdraví a reprezentoval nás tak jak v minulých letech.“

Rovněž malé parkoviště s posuvnými vraty, na němž nalezl za cílem zázemí tým Bora, střežili Saganovi osobní bodyguardi, aby se k němu nikdo nezvaný nedostal.

Cílem projel jasně první, na vyhlášení vítězů dorazil poslední - a v rámci ochrany před Tour si před ním jako jediný ze slovenských cyklistů nasadil roušku. S nápisem „Proč tak vážně“.

Veškeré mediální aktivity poté omezil na čtyři minuty pod stupni vítězů.

Plánoval tak časný útok?

„Já moc neplánuji, ale po startu jsem to zkusil a nakonec to vyšlo.“

A další útok v posledním kole, v němž se zbavil zbylých konkurentů?

„Risk je někdy zisk.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Ochrana musí být. "V úterý odlétám na Tour, cílem je etapa a zelený dres," hlásil Peter Sagan a jako jediný z medailistů mistrovství SR přišel na pódium v roušce (s nápisem Proč tak vážně?). Rodina Saganových drží slovenský titul už 11 let v řadě. https://t.co/AZZkysLT4z oblíbit odpovědět

Podobně jako před třemi lety v Plzni, kde mistrovský závod proměnil ve vítěznou sólovou „časovku“ před pelotonem ve stylu start - cíl, si i tentokrát naordinoval v závěru sólový part.

Nejprve se při dělení skupiny uprchlíků zbavil i posledního slovenského konkurenta Matúše Štočka, načež ujel také svým třem českým souputníkům Kukrlemu, Neumanovi a Turkovi.

„Peter nerad jezdí ve velkém balíku. Nechce se zranit,“ komentoval Matúš Štoček, teprve 22letý jezdec stáje Topforex Lapierre. „Měl tedy zájem, aby odjel únik. A potom si z nás mohl udělat trhací kalendář. Ukázal, že je na tom vážně dobře.“

Peter Sagan si jede pro svůj sedmý titul národního šampiona v kariéře.

Do rodiny Saganových tak přidal už jedenáctý slovenský titul v řadě. V letech 2016, 2017, 2019 a 2020 ho propůjčil bratru Jurajovi (který kvůli zlomené klíční kosti z tréninku tentokrát chyběl), sedmkrát stál na nejvyšším stupni sám.

V neděli zároveň dosáhl Peter Sagan na 118. profesionální vítězství v kariéře. Z aktivních cyklistů mají více triumfů na kontě pouze André Greipel (158), Mark Cavendish (151) a Alejandro Valverde (132).

V roce, který pro něj začal kvůli covidovému onemocnění značně komplikovaně, si zvolil stejně jako loni kombinaci Gira s Tour, i když v předchozí velmi improvizované sezoně se konala v opačném gardu.

„Giro mi vyšlo podle plánu,“ vracel se k italské Grand Tour. „Nemám si na co stěžovat, vyhráli jsme na něm etapu a pak jsme jen udržovali náskok na fialový dres. Za mě dobré.“

Po závěrečné milánské časovce regeneroval, než se opět pustil do tréninku. „A teď se mi potvrdilo, že jsem na tom stále dobře,“ říkal.

Nyní se Saganova pozornost plně obrací k Tour. Ambice? „Stále ty samé. Vyhrát nějakou etapu, možná zelený dres.“

Už v úterý odlétá na start do Brestu.

„Máme v sestavě Keldermana na celkové pořadí, tak uvidíme den po dni, co půjde udělat. V týmu jsou i vrchaři, kteří v kopcích pomohou Keldermanovi a někdy i mně. Já mám navíc k sobě Daniela Osse. Nemám s takovou sestavou problém. Když jsem byl v týmu Tinkoff, neměl jsem na pomoc nikoho a rval jsem všechno sám. Tahle sestava je dobrá.“

Přímo z Paříže, cílové destinace Tour, poté zamíří na olympijské hry do Tokia. Také proto měl v neděli u auta i kufr s olympijskou symbolikou.

„Přemýšlím, co do něj pobalit, protože kufr odlétá do Tokia v předstihu už zítra. Takže mám na olympijské balení jen jeden den.“