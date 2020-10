Saganovo soužení. Už skoro 15 měsíců nevyhrál. Kdy tohle skončí?

Už tolikrát jsme to viděli.



Etapa s jedním větším, případně několika menšími kopci na kterékoliv Grand Tour, kterou jede Peter Sagan = neúnavná práce Bory na čele pelotonu.

Důvod je zřejmý.

Zbavit se nejrychlejších mužů v pelotonu, kteří jsou přece jen horšími vrchaři než slovenský šampion, a usnadnit tak Saganovi cestu za triumfem.

Několikrát v minulosti to vyšlo.

Ale v poslední době vůbec ne.

Třeba letos v sedmé etapě Tour Bora očesala hlavní balík na 40 jmen. Ideální šance pro slovenského šampiona vyhrát etapu. Jenže ho zradila technika, spadl mu řetěz, dojel třináctý.

„Takhle jsme to zakončit nechtěli,“ smutnil tehdy.

Jindy zase po enormní práci svého týmu zůstal v posledních kilometrech sám, musel si chytat nástupy dalších stájí, což často nešlo do nekonečna. Takhle ho rozebrali třeba cyklisté Sunwebu.

Přesto se o něco podobného v úterý na italském Giru Bora pokusila znovu. Na dvanáctikilometrovém kopci Portella Mandrazzi jela v polovině takové tempo, že se zbavila Fernanda Gavirii nebo Álvara Hodega.

„Jeďte rychleji, jeďte rychleji!“ pobízel své týmové kolegy Sagan.

Rychleji už to nešlo, a tak v balíku zůstal možná nejrychlejší muž současnosti Arnaud Démare. A to byl problém.

BRUTÁLNĚ TĚSNÝ DOJEZD. Zprava Arnaud Démare, Peter Sagan a Davide Ballerini.

Sagan v závěru vsadil na dlouhý spurt a skoro se mu to vyplatilo. Po levé straně se přes něj dral Démare, po pravé zase Davide Ballerini. Všichni tři hodili své kolo do pásky a čekali.

Kdo vyhraje?

Centimetrový dojezd nakonec vyšel lépe pro Francouze. O okem nepostřehnutelný kousíček před Saganem.

„Bylo to snad o milimetr, dneska štěstí stálo při mně. Ani jsem nevěděl, že jsem vyhrál, spíš jsem si myslel, že budu druhý,“ řekl agentuře AP Démare.

„Chtěl jsem dneska vyhrát, proto jsme celou etapu tak dřeli. Nakonec jsme museli čekat na fotofiniš, protože jsme opravdu projeli cílem současně. Netušil jsem, kdo z nás byl první, druhý, třetí. Takové jsou holt sprinty. Někdy jsem vyhrál o pár centimetrů já, teď jsem byl v té druhé pozici,“ líčil Slovák.

Díky své konzistentnosti se s 57 body dostal na čelo bodovací soutěže, ale na triumf, na ten stále čeká.

Už příliš dlouho.

Tiňkov mu chtěl zkrátit plat

Je to pět let, co se o něm takhle začalo mluvit. Věčně druhý Peter Sagan. Sběratel druhých a třetích míst. Nevedlo se mu na klasikách a třeba na Grand Tour čekal na výhru už dva roky.

„Je to až vtipné. Tolik druhých míst… to snad ani není možné ne? Měl bych někdy dojet první nebo třetí,“ vtipkoval.

Jeho ruský šéf stáje Oleg Tiňkov tolik pochopení neměl. Dokonce Saganovi hrozil, že mu zkrátí plat, pokud nezačne vyhrávat.

Hlavní postavy stáje Tinkoff-Saxo. Zleva: Peter Sagan, majitel Oleg Tiňkov a Alberto Contador.

Sagan odpověděl po svém. Na podzim v Richmondu zahájil své tříleté panování na světových šampionátech, které nemělo obdoby. Nesmazatelně se tak zapsal do historie, stejně jako sedmi zelenými dresy na Tour.

Hluchá období ale i tak přicházela.

Třeba na jaře 2018, kdy se dlouho trápil, než vyhrál Gent-Wevelgem a Paříž-Roubaix.

„Každý cyklista na světě má různá období. Dáváte tomu všechno, jste ve skvělé formě, ale nemáte dost štěstí. Musíte prostě čekat a trénovat, nic jiného v tom není,“ říká sportovní ředitel Bory Ján Valach.

A tak Sagan čeká, nic jiného mu nezbývá.

454 dní

Šestkrát dojel v elitní pětce na letošní Tour. Na Milán-San Remo skončil čtvrtý, stejně jako na Milán-Turín. Další stupně vítězů přidal na Paříž-Nice i v Argentině.

Ale vítězství?

Psalo se 10. července 2019, když přišlo to poslední. V Colmaru, v páté etapě loňské Tour, kde v kopcovité zkoušce, jak jinak, porazil Wouta van Aerta, Mattea Trentina, Grega Van Avermaeta a další.

POSLEDNÍ TRIUMF. Peter Sagan loni v Colmaru.

Skoro 15 měsíců, přesněji 454 dní tak Sagan čeká na další výhru. Věc, která se mu během celé kariéry nestala.

Jistě, má to o dost těžší než typičtí sprinteři. Ti, pokud dojede balík do cíle pohromadě, mají o něco větší šanci na triumf. On už přece jen absolutní rychlost nemá takovou jako kdysi. A nikdy nebyl vyloženě nejrychlejším cyklistou světa.

Často těžil právě z těžkých dojezdů.

A ano, jistě, zčásti za to může i pandemie koronaviru, která na půl roku přerušila sezonu, ale i tak... Vždyť je to Peter Sagan.

Autem táhneme Sagana

Ne, není to pro něj zatím nejšťastnější premiéra na Giru.

V úvodní etapě byl blízko modrému dresu nejlepšího vrchaře. Ten se uděloval za nejrychlejší výjezd na stoupání Monreale krátce po startu časovky.

Byl v něm o sekundu pomalejší než Rick Zabel.

V té druhé se na pětikilometrovém stoupání jako jediný ze sprinterů pokoušel držet skvělého klasikáře Diega Ulissiho, až mu nezbyly síly do finiše a skončil druhý.

„Byla to dobrá etapa, ale Diego byl prostě silnější. Zachytil jsem se ho pozdě a když jsem ho dojel, už ve mně nic nezbylo,“ líčil.

Ale pořád neztrácel svou dobrou náladu.

Za cílovou páskou totiž špatně odbočil a v ulicích cílového Agrigenta zabloudil. Naštěstí narazil na auto s fanoušky, kteří ho po přátelské debatě odvezli zpátky k týmovým autobusům.

„Autem táhneme Petera Sagana, taková běžná věc,“ komentoval to jeden z fanoušků, který celou situaci natočil na video.

A v úterý Sagan prohrál o pár centimetrů.

„Teď už mám snad víc druhých míst než těch prvních, ne?“ usmál se na tiskové konferenci. Nemá. Stále jeho 113 profesionálních vítězství překonává 105 druhých míst, i když jen těsně.

Dál tak čeká na možnost stát se 99. mužem, který vyhraje etapu na každé z Grand Tour.

„Nic víc jsme udělat nemohli, prohráli jsme o vlásek. Peter je ale ve skvělé formě, při stoupání požadoval vyšší a vyšší tempo a ve sprintu málem porazil Démara. To jsou dobré indicie,“ tvrdí sportovní ředitel Bory Valach.

Teď je jen přetavit v kýžený triumf.

Další šance přijde možná už ve čtvrtek, kdy je na Giru další hodně zvlněná etapa. Ideální pro Sagana.