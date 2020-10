ONLINE: Den pro sprintery na Giru. Bude mít Sagan důvod k oslavě?

Jen 140 kilometrů závodění nabízí úterní menu, ale číslo nevystihuje náročnost tratě z Catanie do Villafranky Tirrena. Tu může ovlivnit nejen nepříjemný vítr, vanoucí od moře, ale také taktika, se kterou se jednotlivé stáje do boje vrhnou.

Po přesunu od moře do sicilského vnitrozemí bude peloton od 38. do 75. kilometru stoupat z 28 metrů nadmořské výšky až do 1 152 metrů na vrchol Portella Mandrazi, který je však kategorizován pouze jako stoupání 3. kategorie.

Přesto by se tu klasikářské týmy, především Bora s Petrem Saganem, mohly pokusit odpárat od pelotonu vyložené sprintery. Byť jim do karet nehraje, že z vrcholu stále zbývá 65 kilometrů do cíle. Po 30kilometrovém sjezdu bude závěr (už opět u moře) rovinatý či mírně zvlněný.

V závěrečné fázi ve městě Villafranca Tirrena čeká nepříjemná ostrá zatáčka 850 metrů před cílem, po které následuje spurt po rovné a relativně široké silnici.

Ve 12.15 se startuje, okolo 16. hodiny by měli být cyklisté v cíli.

Ten je vzdálen jen 15 kilometrů od Messiny, rodiště Vincenza Nibaliho. Pro největšího italského favorita však bude dnes platit pouze jediné pravidlo: přežít etapu bez úhony.

Mezi favority dne se nejvíce skloňují jména Peter Sagan, Arnaud Démare, Fernando Gaviria. Slovenský cyklista čeká na další vítězství už od loňské Tour.

„Chtěl bych co nejdříve vyhrát na Giru etapu a pak se zaměřit i na souboj o fialový dres,“ vyhlásil před startem závodu. Trikot lídra bodovací soutěže zatím patří Diegovi Ulissimu ze stáje UAE Emirates.

Růžový dres poveze ve 4. etapě - a měl by ho udržet také po ní - mladý Joao Almeida z Deceuninck-QuickStepu.

Sagan se na letošním Giru kromě velmi dobrého vystoupení ve 2. etapě, kde spurtoval za Ulissim druhý, zviditelnil i svým typickým způsobem.

Po absolvování všech ceremonií v Agrigentu nemohl v neděli najít cestu k týmovému hotelu, a tak si „stopnul“ automobil s fanoušky, chytl se předních dveří a nechal se odtáhnout správným směrem.

Francescø @GRmoscia @petosagan takes a wrong turn after 2-Stages @giroditalia and gets pulled by incredulous fans YouTube BABI_TURI @CafeRoubaix @BORAhansgrohe https://t.co/rDNjNE082W oblíbit odpovědět

A jelikož to vše včetně jeho klábosení s fanoušky natočila kamera, umístěná uvnitř v autě, stalo se video záhy hitem sociálních sítí.