ONLINE: Jede se druhá etapa Gira. V úniku je i démon De Gendt

Celkem 149 kilometrů z Alcama do Agrigenta čeká v neděli na peloton.



A nebude to jednoduchý den.

Už první třetina nedělní trasy je kopcovitá s několika kratšími stoupáními, z nich je hodnocené jen jedno - Santa Ninfa. Kopec čtvrté kategorie má 4,3 kilometru a průměr 4,1 procenta.

Následovat bude dlouhá rovinatá pasáž, skoro až do samého konce.

Čtyři kilometry před cílem se ale znovu začne stoupat, tentokrát do cílového Agrigenta. S průměrem 5,3 procenta nejde o žádný ultratěžký kopec, ale maxima kolem sedmi procent vybízejí k útoku některého z klasikářů.

Mezi favority patří Diego Ulissi, Enrico Battaglin, Michael Matthews nebo Peter Sagan. A vlastně i druhý v pořadí Almeida, který je skvělý v kratších kopcích a klidně se může po neděli obléknout do růžového dresu.

Nebo bude vše jinak?

