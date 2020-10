ONLINE: První horský test na Giru. Peloton se bude drápat na Etnu

Sledujeme online 13:27

Co by to bylo za Giro, kdyby se při návštěvě Sicílie nepodívalo na druhou nejmohutnější sopku v Evropě? Ochuzené Giro, což to letošní není. Už ve třetí etapě tak na závodníky čeká první horský dojezd do 1793 metrů nad mořem. Kdo po Filippu Gannovi převezme růžový trikot? Sledujte v podrobné online reportáži.