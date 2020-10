Černý: Šestý? Krásná zpráva. Obával jsem se, že kvůli větru půjdu k zemi

Letošní Giro jste začal tak, jak jste to loňské skončil. Tehdy jste byl v závěrečné časovce ve Veroně překvapivě šestý, nyní v Palermu znovu.

A to je krásná zpráva. Čekal jsem to horší, protože před mistrovstvím světa jsem dost dlouho nezávodil a na mistrovství pak byli všichni v časovce tak rychlí. Ale šesté místo je na začátek vážně moc pěkný výsledek. S takovým vstupem do závodu se mi hned Giro pojede líp.

Podmínkami šlo o docela divokou časovku, ať už větrem nebo třeba i nerovnostmi na silnici.

Jo, taky jsem měl pár momentů, kdy jsem se obával, že kvůli tomu větru půjdu k zemi. Hlavně ve městě (v Palermu) byly poryvy veliké. Neriskoval jsem úplně na maximum, ale zároveň ani nešlo jet opatrně. Nespadl jsem, jsem v cíli celý, dostal jsem se do Top 10, takže spokojenost.

Předpokládám, že jste měli velmi dobře načtenou předpověď počasí, protože většina favoritů časovky startovala stejně jako vy v první polovině startovního pole.

My tu máme v týmu skoro nejlepšího experta na časovky, bývalého výborného časovkáře Marka Pinottiho. Ten vše důkladně sledoval a věděl co a jak. Několikrát s námi podmínky probíral a tvrdil, že nejlepší variantou bude startovat na začátku, protože pak se bude vítr trochu otáčet. Což se potom skutečně dělo. Myslím, že jsme všechno podchytili správně a zajeli dobrý výsledek.

Jen 14 sekund vás dělilo od první trojky. Rozhodně šlo ve vašem podání o povedenější časovku než minulý týden na mistrovství světa. Tam se ještě projevilo, že jste předtím takřka měsíc žádné závody nejel?

Určitě, na mistrovství jsem ještě nebyl rozježděný. Až po něm jsem cítil, že mé nohy už přece jen jinak reagují na rychlost. Ale stoprocentní to ještě ani teď nebylo. Na druhém mezičase jsem se ještě držel nastejno s Portugalcem Almeidou, který nakonec skončil druhý, jenže potom mi přece jen kvůli té menší rozzávoděnosti chyběla potřebná rychlost. Ve druhé časovce bych na tom měl být na Giru ještě lépe.

Hned po startu čekalo krátké, ale nepříjemné stoupání. Jak se vám jelo?

Každý počítal s tím, že tam nesmíme nic podcenit, šlo o docela těžký kopec. Naštěstí jste si pak ve sjezdu mohli orazit a soustředit se na druhou část časovky ve městě.

CCC Team @CCCProTeam #Giro A strong ride by @cernyjosef sees him finish in sixth place on stage one . Ganna (INS) takes the win. #RideForMore https://t.co/sGYY6rnMTG oblíbit odpovědět

Jejím vítězem je Filippo Ganna, tedy žádné překvapení.

Po tom, co předvedl na mistrovství světa, jsme se už před časovkou bavili, že by měl vyhrát. Stejně tak i Geraint Thomas (čtvrtý) ukázal, že umí v časovce šlápnout, a díky tomu si najel menší náskok na své konkurenty v celkovém pořadí.

Lídrem vašeho týmu CCC je na Giru ruský cyklista Ilnur Zakarin, ovšem je otázkou, zda bude schopný jet na celkové pořadí. Měli byste tedy každý dostat vlastní šanci?

Ještě jsme týmovou taktiku detailně neprobírali, ale nejspíš bude naší strategií usilovat o etapová vítězství a zkoušet se dostávat do úniků. Asi nás šéfové týmu nebudou držet zkrátka, abychom byli Zakarinovi k ruce. Měli bychom mít volnější pole také proto, že tým v této podobě do budoucna končí.

V sestavě CCC není ani vyložený sprinter, takže si podobně jako loni na Giru občas i zaspurtujete?

Jasně, ve spurtech budu zkoušet motat se někde vepředu. Do desítky nebo do patnáctky bych v nějaké etapě v hromadném dojezdu zase mohl skončit, tak jako před rokem.

Ovšem vaší největší pozornosti se budou těšit další dvě časovky, že? Ta druhá ve Valdobiaddene bude dlouhá a zvlněná, ta třetí v závěrečné etapě do Milána opět rovinatá. S čím do nich půjdete?

Určitě se pokusím sobotní výsledek ještě vylepšit. Ale než dojde na druhou časovku, rád bych ještě vyzkoušel nějaký únik, u kterého bude velká pravděpodobnost, že dojede do cíle.

V sobotu bylo na trati časovky i spadané listí. Takovou scenérii byste na jaře s Girem nikdy nezažili.

Ale zároveň jsme měli 35 stupňů, takže na startu i v cíli bylo vedro. Jen ten vítr zlobil. Uvidíme, co počasí udělá za tři týdny v Dolomitech.

Giro se zároveň jede letos v čase covidové krize. Je pro vás jeho atmosféra oproti minulému ročníku hodně odlišná?

Je to dost jiné. Už čtvrteční prezentace byla kvůli covidu zvláštní. Loni v Boloni byla její atmosféra až neskutečná. Tentokrát smělo kromě pořadatelů a závodníků na prezentaci jen pár lidí, bylo to takové smutné. Ale věřím, že v průběhu dalších etap už to bude s diváky jiné.

Stálo jich dost i u trati časovky.

Jo, byli tam, nosili roušky, ale my jsme jinak od nich dost odtržení. Za cílem je to dost striktní, jsou tam zátarasy a hned nás odesílají k týmovým autobusům.

V týdnu došlo k prodeji prvodivizní licence stáje CCC belgické formaci Circus - Wanty Gobert. Překvapil vás právě takový vývoj budoucnosti vašeho současného týmu?

Trochu ano. Ale doufám, že s manažerem něco vymyslíme, hlavně jestli tu předvedu ještě nějaký další dobrý výsledek. A nebo bych mohl jezdit ve Wanty.

Už se vám z Wanty ozvali?

Ne, zatím žádné informace nemám.

Před dvěma týdny jste mi říkal, že manažer vám po skončení Tour předloží možnosti, za které stáje byste mohl v příští sezoně jezdit. Takže jaké jsou?

Ještě nejsou odnikud stoprocentně potvrzené. Týmy vyčkávají. Jsem trochu optimistou, ale chtěl bych se teď zaměřit na to, co předvedu tady na Giru, a pak už by mohlo být i vyjednávání a rozhodování snadnější.