Jsi šílenec! slýchá biker Milan Myšík skoro každý den. Po nedávném mrazivém karambolu v Rakousku, kdy zády narazil na skálu, se to ještě znásobilo. „Co dělám, je nebezpečné. Na druhou stranu na kole umím a nebojím se sjet to, co se bojím sejít pěšky,“ tvrdí s úsměvem přední český závodník.