Kdo porazí Myšíka. Česká Enduro Serie odstartuje na Kraličáku

Všechno začalo nenápadně. V roce 2002 postávalo na startu závodu enduro v Koutech zhruba pětatřicet závodníků. „A já doufal, že to tak bude pokračovat,“ pousměje se Tomáš Hykl, ředitel České Enduro Serie. „Letos bude na Kraličáku 550 závodníků, je vyprodáno. A vypadá to, že vyprodány budou všechny závody.“

Obliba disciplíny enduro, kde se kombinuje vytrvalost, technika i rozvaha, roste. Jezdí se tak trochu na způsob automobilové rallye, i zde jsou měřené rychlostní zkoušky. „Ale je to sport pro celou rodinu. Závodí u nás profesionální závodníci a zároveň hobby jezdci a děti,“ doplňuje Hykl.

Cyklisté si mohou vybrat, zda jet kategorii Race, či Hobby. Zatímco Race je vhodná pro zkušené závodníky, jelikož na trase je minimálně pět rychlostních zkoušek, trasu Hobby si mohou v poklidu zajet začínající bikeři.

Loňský ročník České Enduro Serie vyhrál osmadvacetiletý Milan Myšík. „Cíl je jasný: obhájit vítězství. Na Kraličáku se mi loni nedařilo, skončil jsem až čtvrtý, ale další závody už dopadly lépe. Snad tentokrát začnu dobrým výsledkem,“ věří Myšík, český mistr v bikrosu, fourcrossu i enduru.

Zkušeného šampiona bude chtít na trati potrápit třeba i teprve sedmnáctiletý talent Vojtěch Klokočka. Ten si zajel svůj první závod České Enduro Serie teprve jako jedenáctiletý klučina, avšak mezi dospělými. Pár let mu dělal doprovod na trati otec, nyní už sám jezdí jako mazák v kategorii Race do 21 let. „Loni jsem byl v každém závodě na pódiu, takže jsem spokojený,“ říká.

V posledních letech se účastní závodů České Enduro Serie také desítky jezdců ze zahraničí. Původně sportovní akce pro pár nadšenců se tak za posledních deset let proměnila v největší seriál závodů v enduro MTB ve střední Evropě.

Samozřejmostí už je sledování průběžných výsledků na obrazovkách u trati a kvalitní zázemí s občerstvením pro jezdce i jejich doprovod.