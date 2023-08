Konečně, zase na Grand Tour. Schlegel o Vueltě i španělské mentalitě

Ale zajede. Po třech úspěšných sezonách v hradecké stáji přestoupil do španělské druhodivizní sestavy Caja Rural, která od pořadatelů Vuelty obdržela divokou kartu, ke startu v letošním ročníku.

A dnes sedmadvacetiletý Schlegel nebude v její osmičlenné sestavě chybět.

Neříkáte si náhodou: Tak konečně, zase mě čeká Grand Tour?

Trochu jo. Jsem hrozně rád, že jsem zase tady, užívám si to. Je zajímavé, kam cesty člověka někdy dovedou.

Ta vaše byla dost zamotaná.

To ano. Když jsem odcházel z céček, bylo to těžké. Trochu demotivace. Říkal jsem si, co bude dál, a přiznávám, že jsem trochu ztratil víru. Ale pak jsem tři roky v Elkovu zažil nejlepší období mojí kariéry, což mě zase nakoplo.

Kdy jste se o nominaci na Vueltu dozvěděl?

Věděl jsem to od mistráku (na konci června). Celé léto jsme k Vueltě směřovali a byli společně na týmovém soustředění. Jsem rád, že má tým ve mně takovou důvěru.

S čím se na start postavíte?

Budeme se snažit o etapové úspěchy. Nemáme vyloženě člověka, který by jel na celkové pořadí a mohl být třeba do desítky. Tak spíš budeme aktivní, útočit.

I vy? Jak se cítíte?

Zatím dobře. Uvidíme, jaké to bude po pár dnech. Zatím ale musím zaklepat, žádné zranění, pohoda.

Jaký je vlastně život ve španělské stáji?

Jiný (smích). Nátura lidí oproti Česku je dost odlišná. Některé věci mi sedí víc, některé míň, ale zvykl jsem si. Španělé jsou takoví vyklidnění, žádný tlak, pohoda.

Maňána, jak se říká?

Jo jo. Hlavně všechno v klidu, to je jejich vnitřní motto.

Jste i vy takový pohodář?

Asi ano. Sedí mi to. Nemám rád stresy a až přílišnou vážnost.

Jak jste na tom se španělštinou?

Lépe a lépe. Samozřejmě, že to ještě není ideální, ale domluvím se. Ono mi ani nic jiného nezbývá. Španělé, i když třeba umí anglicky, tak tímhle jazykem moc mluvit nechtějí. Angličtinu jsem proto v týmu nepoužil už dlouho. Až mi teď udělalo radost, že když jsem nedávno letěl z Vídně, tak jsem ji mohl použít na přepážce.

Michal Schlegel v dresu španělské stáje Caja Rural v časovce Kolem Polska 2022.

I s češtinou se ale v týmu uplatíte, ne? Kromě vás v něm jezdí i sprinteři Daniel Babor a Tomáš Bárta.

Jo jo. Jsem rád, že se povedlo i dalším klukům k nám dostat. Je dobře, že tu nejsem sám.

Kolik času ve Španělsku strávíte?

Jsem tu hlavně přes zimu. Nebo jsem tu byl teď přes léto, kdy jsme se připravovali v Sierra Nevadě. Přes sezonu jsem ale jinak spíš doma, kde trénuju, a létám jen na závody.

Takže se ptát na to, že na místních kopcích budete jako doma, asi není příliš na místě, že?

To ne. Když jsem ve Španělsku, jsme spíš na jihu, takže tady na severu to tolik neznám. Spíš jen ze závodů.

Jaká letošní Vuelta podle vás bude? Mluví se o ní jako o jedné z nejtěžších Grand Tour posledních let.

Těžká, hodně těžká. Ale alespoň pro nás bude více příležitostí na dojezdy do kopců.