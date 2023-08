Vuelta začíná. Dokáže obhájce Evenepoel konkurovat Rogličovi s Vingegaardem?

Ještě v červenci se od Vuelty nečekalo nic víc než zopakování loňského souboje Remco Evenepoel vs Primož Roglič, případně repete jarního Gira, kdy se ke jmenované dvojici v bitvě o celkové prvenství přidal Geraint Thomas.

Pak ale oznámil Jonas Vingegaard: pojedu Vueltu. A situace se rázem změnila.

Jumbo-Visma tak přijíždí do Španělska s vítězem Gira Rogličem i šampionem Tour Vingegaardem a chce triumf i na Vueltě. Dva lídři nizozemské stáje změří síly bok po boku, jen jednoho ale můžou 17. září v Madridu korunovat.

Všechny další motivy nadcházejících tří týdnů jako by ustoupily do pozadí.

Papírově by měl být lídrem číslo 1 Roglič, který si po vítězství na Giru dopřál jedenáct týdnů odpočinku a do závodů se vrátil teprve minulý týden na Kolem Burgosu, kterému dominoval. Vingegaard stihl po Tour jen měsíční regeneraci a svou formu v žádném závodě neprověřil, těžko se ale věří tomu, že by tak famózní jezdec nedokázal ostatním konkurovat a spokojil se s rolí domestika.

Startem Rogliče s Vingegaardem je Jumbo jasným favoritem na vítězství, zároveň dvojnásobně posílilo své šance stát se prvním týmem v historii, který ovládl v jedné sezoně všechny tři Grand Tour. Ani tým Sky (dnešní Ineos) se k takovému úspěchu ve svých nejsilnějších letech nepřiblížil.

Slovinci s Dánem ale nejde jen o týmový úspěch. Každý z nich se může do historie zapsat také samostatně.

Roglič chce získat čtvrtý červený dres, čímž by se zařadil po bok španělského rekordmana Roberta Herase. K tomu by se stal prvním cyklistou po Albertu Contadorovi v roce 2008, který triumfoval na Giru a Vueltě v jedné sezoně.

Vingegaard zase má jistě v hlavě double Tour-Vuelta. Ten se povedl pouze Bernardu Hinaultovi v roce 1978 a po něm až Chrisi Froomovi před šesti lety.

Ambice jednoho i druhého by rád překazil Evenepoel, který přijíždí do Barcelony jako obhájce červeného dresu a čerstvý mistr světa v časovce. Belgičan v barvách Quick-Stepu může doufat v to, že on bude smějícím se třetím, zatímco se dva kohouti Jumba budou prát.

K ruce mu při jeho tažení Španělskem bude i Jan Hirt. Dvaatřicetiletý Čech míří na Vueltu už popáté, nejlépe se umístil v roce 2021, když dojel 11. v poslední horské etapě a celkově se umístil na 21. místě. Loni musel závod předčasně opustit kvůli covidu.

Před letošní sezonou podepsal smlouvu v Quick-Stepu právě jako domestik do hor pro Evenepoela. Své schopnosti měl ukázat na jarním Giru, ale nemoc nejprve vyřadila ze závodu jeho lídra a pak i samotného Hirta. Jako jediný z Evenepoelova podpůrného týmu se může pochlubit vyhranou etapou na třítýdenním závodě, a právě na Čecha by se měl Belgičan během Vuelty nejvíce spoléhat.

Premiéra na Vueltě čeká osmadvacetiletého Michala Schlegela, který je součástí osmičlenného výběru stáje Caja Rural. Španělský tým, který se dostal do závodu díky divoké kartě, se bude chtít předvést před sponzory i fanoušky, je tak pravděpodobné, že si čeští diváci užijí Schlegela v některém z úniků.

Etap vhodných pro agresivní styl závodění je totiž v letošním itineráři víc než dost.

Po úvodní týmové časovce, která jinak z programu Grand Tour už téměř vymizela, nabídne hned druhá etapa atraktivní kopcovitý profil s vrchařskou prémií jen tři kilometry před cílem. A ve třetím dějství se peloton přesune do Andorry, tedy rovnou do výšky téměř dvou tisíc metrů.

Pouze jedna etapa prvního týdne je klasifikovaná jako rovinatá. Pokud to sprinteři neměli na Vueltě nikdy jednoduché, letos to platí dvojnásob. Organizátoři přišli pro 78. ročník s novinkou: rovinaté etapy s vysokohorským dojezdem. Takto označili 11. a 16. etapu a jen to dokresluje zahlcení závodu stoupáními: šest kopcovitých etap, sedm horských a devět dojezdů na kopec. Pokud od celkových 21 etap odečteme dvě časovky a slavnostní dojezd do Madridu, výšlapem na kopec končí každá druhá etapa.

A to je také faktor, na který se klade hlavní důraz v debatách, zda je nebo není Evenepoel schopen červený dres obhájit. Podle mnohých je pro něj letošní trasa zkrátka příliš náročná. V loňském ročníku si vytvořil rozhodující náskok v individuální časovce, který posléze jen kontroloval. Letos je trasa časovky kratší, zato hor je v závodě víc a jsou obtížnější.

Xevi Planas @xevi_planas_ ETAPA 17: Ribeseya – Alto de l’Angliru (124,4 km)

📅 Dimecres 13



Si fins ara hem tingut parets, res comparable a això. El mite, un dels ports més durs de tot el ciclisme mundial. 6-7 quilòmetres que no baixen del 12% i un quilòmetre sencer al 18% de mitjana. És inhumà. https://t.co/gEZFgtJd3p oblíbit odpovědět

Za všechny jmenujme 13. a 17. etapu. Pro třinácté dějství se cyklisté přesunou do Francie a během 135 kilometrů musí zdolat Col d’Aubisque, Col de Spandelles a na závěr legendární Col du Tourmalet. Devatenáctikilometrový obr s cílem ve výšce 2114 m. n. m. prověří závodníky v rámci Vuelty vůbec poprvé.

Na závěr 17. etapy pak na jezdce čeká obávané Altu de l’Angliru, které je s délkou třináct kilometrů a průměrným sklonem 9,4 % označováno za vůbec nejtěžší stoupání, jaké se v cyklistických závodech jezdí.

O moc jednodušší ale není ani Puerto de Larrau ve 14. etapě, nejvíc výškových metrů zase cyklisté nastoupají v té 18.

Pokud ale chce Evenepoel ukázat, že patří mezi nejlepší jezdce na celkovou klasifikaci, lepší příležitost by hledal jen těžko.

Nejlepší trio 77. ročníku Vuelty. Zleva Juan Ayuso, Remco Evenepoel a Enric Mas.

Kromě super silné dvojice Jumba se musí při své obhajobě vypořádat s již zmiňovaným Geraintem Thomasem (Ineos), duem týmu UAE Joaem Almeidou a Juanem Ayusem, Enricem Masem (Movistar) nebo Aleksandrem Vlasovem (Bora-Hansgrohe).

„Při pohledu na trasu a do startovní listiny je jasné, že nás čeká opravdu těžký závod. Ale mám za sebou dobrou přípravu a můžu se spolehnout na silný tým. Jsem motivovaný a sebevědomý před všemi výzvami, které přijdou,“ ujišťoval na začátku týdne.

První z jednadvaceti kroků k vítězství udělá v sobotní podvečer v ulicích Barcelony.