Spadlý řetěz sebral zlatý hattrick. Cross country na ME ovládla Lecomteová

V deštivém počasí čekalo na bikerky sedm okruhů. Hned v prvním se dokázaly odtrhnout Lecomteová a Ferrandová-Prévotová spolu s dvojicí Švýcarek Jolandou Neffovou a Alessandrou Kellerovou, jimž se však dokázaly před nájezdem do druhého kola vzdálit na 11 sekund.

Náskok brzy narostl na půl minuty, záhy ale Ferrandová-Prévotová, která na ME útočila na zlatý hattrick, své krajance ujela. V nájezdu do třetího okruhu už vedla o 11 sekund a dál se Lecomteové vzdalovala.

Zleva Pauline Ferrandová-Prévotová, Loana Lecomteová a třetí Anne Terpstraová.

Jenže během třetího okruhu jí spadl řetěz a než se jí ho podařilo na zabahněném kole nahodit, Lecomteová se kolem ní přehnala a získala navíc téměř minutový náskok, který držela i o kolo později. S přehledem si pak dojela pro první velké zlato v kariéře.

„Měla jsem radost z toho, v jakých podmínkách se jelo. Mám ráda jakékoliv, ale když prší, je to lepší. Spousta závodnic tohle nemá ráda, ale mně se líbí jezdit v bahně, protože to je zábava. S Pauline nám dobře vyšel start, ona pak měla technické problémy, když jsem na ni ztrácela, díky čemuž jsem se dostala před ni. Ale tak to v závodě horských kol bývá - každý závod je jiný,“ hodnotila Lecomteová.

„Na začátku se nám podařilo vypracovat si menší náskok, já pak zkusila ujet a zafungovalo to, ale potom přišel problém s řetězem, který nešlo dostat zpátky. Zabralo to moc času. Už jsem si myslela, že se mi to ani nepodaří. Loana projela okolo a já nabrala minutové manko. Snažila jsem se ji ještě dojet, ale už to nešlo. Jsem ráda, že má zlato, protože si ho zaslouží,“ prohlásila Ferrandová-Prévotová, jež přijela do cíle se ztrátou 37 sekund.

Terpstraová, která za ní v předchozích dvou letech brala pokaždé stříbro, měla na vítězku více než tříminutové manko. Čábelická zaostala za vítězkou o více než devět minut.