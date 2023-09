Kopecký finišoval na ME v závodě cyklistů do 23 let o bronz, skončil pátý

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice Hoogeveen (Nizozemsko) - silniční závod Muži do 23 let: 1. H. Pedersen (Dán.) 3:00:12, 2. Romeo (Šp.) -25, 3. Magnier (Fr.) -37, ...5. M. Kopecký -38, 51. Camrda -1:13, 62. J. Ťoupalík -4:55, 67. Mráz -5:41, Kadlec a Přidal (všichni ČR) nedokončili. 14:30 ženy do 23 let.