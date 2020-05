Ani Van der Poel není všemocný. Divoká karta na Tour? Letos ne

Krátce poté, co Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o přesunutí her na příští rok, šéfové stáje Alpecin-Fenix zasedli ke stolu.



Lámali si hlavu nad tím, jak z téhle potrhané sezony vytěžit maximum.

„Co takhle místo olympijského zlata zkusit dostat tým poprvé na Tour de France?“ napadlo je.

Jistě, divoké karty pro Tour (i tu posunutou) už byly dávno rozdané, ale nešlo by s tím přece jen něco udělat?

Zvlášť v jejich případě, kdy měli eso v rukávu?

Ano, Mathieu van der Poel je horkým cyklistickým zbožím. Každý ho chce mít na startu, i proto měl Alpecin-Fenix slíbenou účast na všech jarních klasikách, na kterých Van der Poel řekl, že by rád startoval.

Jenže Tour je Tour…

Debut se odkládá

Přesto tu jistá naděje byla.

Zvlášť poté, co Mezinárodní cyklistická unie prohlásila, že organizátoři budou moci na klasikách snížit počet jezdců v týmu ze sedmi na šest, a uvažovalo se také o snížení počtu jezdců v týmu pro Grand Tour – z osmi na sedm.

Ze 176 cyklistů by tak rázem na Tour, Giru a Vueltě startovalo jen 147 cyklistů – díky tomu by bylo možné pozvat další tři druhodivizní týmy.

Včetně Van der Poelova Alpecin-Fenixu, který by se tak dočkal debutu na třítýdenním závodě.

K tomu ale po protestech především World Tour týmů, kterým se snížení počtu cyklistů nelíbilo, nedošlo.

„Potvrzuji, že se závodu nezúčastní více než 22 týmů. Žádné další divoké karty než ty, které už jsme rozdali, dávat nebudeme,“ prohlásil tento týden i šéf Tour Christian Prudhomme.

Po odloženém plánu na olympijské zlato tak Van der Poel přišel i o další velkou akci. Svůj plánový debut na Grand Tour tak musí odložit na příští nebo přespříští rok.

„Je jasné, že bych si přál jet Tour. Ale věděl jsem, že šance dostat se na ni je opravdu velmi malá, tak jsem to ani moc neřešil,“ prohlásil Nizozemec.

„Už v minulých týdnech jsem měl signály, že to nevypadá dobře, takže to není až takové zklamání, i když bychom pochopitelně rádi jeli. Ale takové je holt riziko toho, když nepatříte mezi World Tour týmy a nemáte jistou pozvánku. Na jednu stranu je to škoda, že v tomhle na závody dost klidném roce nepojedeme Tour, na druhou stranu, v původním plánu taky nebyla.“

Tvrdý podzim

Všechny síly tak musí Van der Poel upnout na jednodenní klasiky.

Poprvé by se měl objevit 1. srpna na Strade Bianche, o týden později pak na prvním Monumentu sezony – Milán-San Remo.

V září by mohl jet mistrovství světa, kanadské klasiky v Montrealu a Quebeku a poté kostkové i ardenské klasiky, včetně Monumentů – Flander, Paříž-Roubaix nebo Lutychu.

„Ale u Lutychu si zatím nejsem úplně jistý. Celkově vzato je ten závod pro mě možná až příliš těžký. Ale pokud máme v kalendáři jen 30 závodů a tým mě tam bude chtít, rád ho pojedu,“ říká.

Mathieu Van Der Poel na trati Světového poháru v Lenzerheide.

Následovat by mohla horská kola, pokud organizátoři mistrovství světa přehodnotí plán a šampionát se pojede, a v prosinci milovaný cyklokros.

„Pokud všechno půjde tak, jak má, budu na podzim docela zaneprázdněný,“ směje se. „Z celého srdce doufám, že takhle to už zůstane, až se to skoro neodvažuju ani říkat nahlas. Aktuálně máme skoro tři měsíce do startu Strade Bianche, pokud do té doby nebudeme žít normálně, bude to zlé.“