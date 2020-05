O "Everesting" se pokusí také Kulhavý, pojede na Lysé hoře

Odstartuje už v půl šesté ráno. Aby nastoupal výšku odpovídající Mt. Everestu, potřebuje dominantu Beskyd vysokou 1323 metrů zdolat třináctkrát. Čeká ho přibližně 190 kilometrů po silnici i na prudkém terénu sjezdovky.



Neoficiální rekord v „Everestingu“ vytvořil v pátek americký biker Keegan Swenson, jenž ho v Utahu zvládl za sedm hodin, 40 minut a pět sekund.

Kulhavý vyhrál během bohaté kariéry prakticky vše, co se vyhrát dalo. „Everesting“ ale pro něho představuje neprobádané území. „Vždycky mě zajímalo, jaké to je zdolat převýšení 8848 metrů. A jelikož se teď nezávodí, mám možnost to zkusit. Na kole jsem seděl přes osm hodin v kuse, ale to bylo na silnici, kde to není tak náročné fyzicky. Tady nejsem schopný říct, jaké to bude,“ uvedl Kulhavý v tiskové zprávě.

Podle něj se bude lámat chleba zhruba po pěti hodinách. „Síly budou ubývat a důležité bude doplnit energii a předejít křečím,“ řekl olympijský vítěz z Londýna a stříbrný medailista z Ria. „Důležité budou sjezdy, tam musím nahnat čas. Že bych nedokončil, to nemůžu dopustit, jelikož by si mě všichni kamarádi dobírali,“ řekl pětatřicetiletý biker. „Je to pro mě výzva a přišlo mi fajn ji spojit s Českou olympijskou nadací, jejímž jsem patronem,“ podotkl,

Chce pomoci zůstat u sportu dětem, kterým by v tom jinak bránil nedostatek financí. Do jeho virtuálního týmu #8848prodeti se nákupem osobního startovního čísla na webové stránce www.olympijskanadace.cz za nejméně 100 korun ve prospěch České olympijské nadace může přidat každý.

„Nadace podporuje děti z rodin, které řeší finanční problémy. Je tady koronavirová krize a lidí, kteří budou mít potíže, bude mnohem víc. Zároveň je dobré nezapomínat na sport a sportování dětí je o to důležitější. Takže si myslím, že je potřeba je podpořit, aby se k němu dostaly,“ řekl Kulhavý.

Nadace, která podporuje sportovce ve věku 6 až 18 let, funguje od konce roku 2012. „Za tu dobu podpořila skoro 3000 dětí z 92 různých sportů průměrným příspěvkem kolem 5600 korun. Může se to zdát málo, ale v některých případech i pár stovek korun stačí k tomu, aby dítě dál sportovalo,“ řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík.

Zapojit se do Kulhavého výzvy je možné i bez kola. Stačí si koupit startovní číslo a vybrat si sportovní aktivitu - například ujít 8848 kroků, uběhnout 8848 metrů nebo vyjít na nejbližší kopec. Akce potrvá do 8. června. Každý účastník může vyhrát ceny od Kulhavého i nadace.

„Byl bych rád, aby se zapojilo alespoň 8848 lidí,“ uvedl Kulhavý. Každý, kdo si číslo zakoupí, bude moct v pátek tipovat na jeho facebookovém profilu, kolik času stráví na kole, než pomyslný Everest pokoří. „Autora nejpřesnějšího tipu pozvu na vyjížďku a večeři s nocí v hotelu s wellness v Čeladné,“ slíbil Kulhavý.